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الرئيسية | رياضة | المنتخب الفرنسي يعلن إصابة مبابي بفيروس كورونا

المنتخب الفرنسي يعلن إصابة مبابي بفيروس كورونا

المنتخب الفرنسي يعلن إصابة مبابي بفيروس كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 10:29

أعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الإثنين، إصابة مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بفيروس كورونا المستجد، ما سيحرمه من المشاركة مع أبطال العالم في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية التي تشكل إعادة لنهائي مونديال 2018.

وبات مبابي، الذي شارك في تمارين المنتخب الإثنين قبل أن تأتي نتيجة فحصه إيجابية، سابع لاعب من سان جرمان يصاب بـ"كوفيد-19" بعد البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي ولياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كايلور نافاس.

وجميع هؤلاء أصيبوا بالفيروس خلال عطلة في إيبيزا بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الألماني في 23 غشت.

كما أصبح مبابي رابع لاعب من المنتخب الفرنسي يستبعد عن تشكيلة أبطال العالم بسبب "كوفيد-19" بعد بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي) الذي أعلن عن إصابته قبيل الكشف عن تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، وحسام عوار (ليون) والحارس ستيف مانداندا (مرسيليا).

وقالت إدارة المنتخب الفرنسي إنه "تم إبعاده (مبابي) عن المجموعة بعد وصول النتائج، في نهاية التدريب، قبل أن يعود إلى منزله في المساء. وعلى غرار الوفد (المنتخب وطواقمه) بأكمله، خضع كيليان مبابي لاختبار قبل التجمع (في معسكر المنتخب)".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رحمان علي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:54
وحنا مالنا ومال المنتخب الفرنسي ؟؟ وهل اعلامهم يهتم بِنَا وبلاعبينا وبطولتنا ؟؟ اكيد لايهتم ابدا !!
اذا مالنا ومال الاستلاب والتبعية والحب والهيام من جانب واحد رغم مرور ستون سنة !! اما آن الاوان لاهتمام بشؤننا وشؤون لاعبينا وبطولتنا وبلدنا !!؟؟؟
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