المنتخب المغربي يواجه السنغال والكونغو الديمقراطية

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، شهر أكتوبر المقبل، مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.

وستُجرى المباراة الأولى أمام المنتخب السنغالي يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، على أن تقام المباراة الثانية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.

المباراتان معاً ستجريان على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بداية من الساعة السابعة مساء.