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كُتّاب وآراء
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المنتخب المغربي يواجه السنغال والكونغو الديمقراطية
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 21:28
من المرتقب أن يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، شهر أكتوبر المقبل، مباراتين وديتين أمام كل من منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية.
وستُجرى المباراة الأولى أمام المنتخب السنغالي يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، على أن تقام المباراة الثانية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.
المباراتان معاً ستجريان على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بداية من الساعة السابعة مساء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - داوي خاوي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:00
لا أعرف لماذا الاصرار على اهدار المال في اشياء ثانوية ، العديد من مختلف الجامعات الرياضية من مختلف الرياضات بدون فائدة تذكر ، ملايير لو صرفت فيما يفيد لحلت مشاكل عدة قطاعات ولكننا خالفنا الموعد مع القولة الشهيرة الرجل المناسب في المكان المناسب.
2 - ان كنت ناسي افكرك الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:09
ناس ماعندها ماتاكل و الدولة جالسة تخسر الفلوس على الكرة و الرياضة,
اذا غضب الله على قوم اذهب عنهم الحياء
اذا غضب الله على قوم اذهب عنهم الحياء
3 - رأي الاثنين 07 شتنبر 2020 - 22:17
منتخب في عطلة قبل بداية الجائحة و برواتب خيالية و دون لقب منذ السبعينات.... ميزانية هذا المنتخب لو وزعت على المستضعفين و المستشفيات سيكون أفضل
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