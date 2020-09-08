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كُتّاب وآراء
"يويفا" يعيد الجمهور إلى مدرجات "كأس سوبر"
حصل بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني على ثلاثة آلاف تذكرة لكل منهما لمباراة كأس السوبر الأوروبي التي تجمع بينهما في بودابست يوم 24 شتنبر الجاري، حسب ما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وأوضح "يويفا" أن المباراة التي تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز بالدوري الأوروبي ستكون بمثابة تجربة لإعادة الجماهير إلى الملاعب وسط استمرار أزمة جائحة كورونا.
وأشار بيان "اليويفا" إلى أنه سيتم إشغال 30 في المائة من ملعب بوشكاش أرينا في بودابست الذي تبلغ سعته 38 ألف مقعد، في أول مباراة قارية تقام في حضور الجماهير منذ مارس الماضي.
وبإمكان الجماهير أن تتقدم بطلب شراء تذاكر حتى غدا الأربعاء، مع إلزام حملة التذاكر بضرورة اتباع معايير الصحة والسلامة.
وينبغي على المشجعين أن تكون نتيجتهم سلبية لفيروس كورونا المستجد بشرط إجراء الاختبار قبل 72 ساعة من وصولهم إلى المجر بحد أقصى، على أن يغادروها في غضون 72 ساعة بحد أقصى.
وسيتم قياس درجة الحرارة لكل المشجعين في الملعب، مع ضرورة ارتداء كمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.
ووجّه "يويفا" أيضا الدعوة إلى 500 من المنتسبين إلى قطاع الصحة في المجر لحضور المباراة "كبادرة تقدير لعملهم الدؤوب منذ بداية أزمة كورونا".