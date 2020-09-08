إصابات "كورونا" تصل إلى "لاعبي سريع وادي زم"

هسبورت - حمزة اشتيوي

علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن "فيروس كورونا"، التي خضعت لها مكونات نادي سريع وادي زم لكرة القدم، أكدت وجود سبع حالات إيجابية في صفوف الفريق.

وأضافت المصادر نفسها، أن بعثة الفريق عاشت على وقع التوتر بعد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في صفوف الفريق بينهم المدرب، ليتم عزل جميع المصابين وفق "البروتوكول" الصحي المعمول به، تفاديا لانتشار العدوى.

وتابعت المصادر ذاتها، أن إدارة سريع وادي زم تنتظر القرار الذي ستتخذه العصبة الاحترافية، بخصوص مصير مباراة الفريق أمام مضيفه الرجاء الرياضي، المقرر إجراؤها غدا الأربعاء، لحساب مؤجل منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري الاحترافي.

وأعلن نادي سريع وادي زم، أمس الاثنين، عن تسجيل إصابة أحد لاعبيه بالفيروس التاجي، قبل أن تؤكد المسحة الطبية التي أجريت لمخالطيه وجود سبع إصابات جديدة.

يشار إلى أن مباراة سريع وادي زم ومضيفه الرجاء الرياضي، باتت مهددة بالتأجيل بسبب ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفريق الضيف.