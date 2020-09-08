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الرئيسية | رياضة | إصابات "كورونا" تصل إلى "لاعبي سريع وادي زم"

إصابات "كورونا" تصل إلى "لاعبي سريع وادي زم"

إصابات "كورونا" تصل إلى "لاعبي سريع وادي زم"
هسبورت - حمزة اشتيوي
الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:10

علمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن "فيروس كورونا"، التي خضعت لها مكونات نادي سريع وادي زم لكرة القدم، أكدت وجود سبع حالات إيجابية في صفوف الفريق.

وأضافت المصادر نفسها، أن بعثة الفريق عاشت على وقع التوتر بعد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في صفوف الفريق بينهم المدرب، ليتم عزل جميع المصابين وفق "البروتوكول" الصحي المعمول به، تفاديا لانتشار العدوى.

وتابعت المصادر ذاتها، أن إدارة سريع وادي زم تنتظر القرار الذي ستتخذه العصبة الاحترافية، بخصوص مصير مباراة الفريق أمام مضيفه الرجاء الرياضي، المقرر إجراؤها غدا الأربعاء، لحساب مؤجل منافسات الجولة الـ22 من مباريات الدوري الاحترافي.

وأعلن نادي سريع وادي زم، أمس الاثنين، عن تسجيل إصابة أحد لاعبيه بالفيروس التاجي، قبل أن تؤكد المسحة الطبية التي أجريت لمخالطيه وجود سبع إصابات جديدة.

يشار إلى أن مباراة سريع وادي زم ومضيفه الرجاء الرياضي، باتت مهددة بالتأجيل بسبب ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفريق الضيف.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - نعمان الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:20
يجب على الأندية تحمل المسؤولية ، كل فريق يعرف وقت إجراء المباراة و إذا ظهرت إصابة بعض اللاعبين فتلك مسؤوليتهم،لا أفهم كيف يتم تأجيل المباريات بسبب إصابة لاعب أو إثنين علما أن الفريق يضم 30 لاعب، كل فريق عليه أن يتحمل مسؤوليته و يحترم البروتوكول الصحي و إما يعتبر خاسرا للمباراة
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2 - ملاحظ الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:36
اصبح الفيروس منتشرا في كل حذب وصوب ولم يترك قرية ولا مدينة الا ولجها والاعداد الحقيقية اضعاف مايصرح به والاوضاع خرجت عن السيطرة ولا ادري كم ستتحمل منظومتنا الصحية المتهالكة ام كم ستتحمل الدولة ككل يبدو ان الاوان قد حان للعودة الى حجر صحي اكثر قسوة للسيطرة على الوباء لان الحالات ترتفع بشكل جنوني وكذلك الموتى والحالات الحرجة واخشى ان الوباء خرج عن السبطرة والقادم مرعب لا قدر الله.
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3 - بحتري الثلاثاء 08 شتنبر 2020 - 22:47
بطولة المغربية كانو دوزها مع ترنوات ديال رمضان .كن سلاوها هنونا من الصداع والكواليس.غتبقو تضحكو فينا العالم .
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