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الرئيسية | رياضة | "كورونا" يصيب مدرب أولمبيك خريبكة عزيز كركاش

"كورونا" يصيب مدرب أولمبيك خريبكة عزيز كركاش

"كورونا" يصيب مدرب أولمبيك خريبكة عزيز كركاش
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 08:40

أكدت التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن "فيروس كورونا" التي خضعت لها مكونات نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عن وجود إصابة جديدة مؤكدة في صفوف الفريق "الفوسفاطي".

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي صدرت أمس الثلاثاء، كشفت عن إصابة مدرب الفريق عزيز كركاش، حيث تم إخضاعه للعزل الصحي وفق "البروتوكول" المعمول به، تفاديا لانتشار العدوى بين مكونات الفريق.

وأضافت المصادر نفسها، أن هنا حالة أخرى مشكوك في إصابتها بالوباء، حيث قرر الطاقم الطبي، إعادة المسحة الخاصة باللاعب مرة أخرى لقطع الشك باليقين بخصوص إصابته "بالفيروس" التاجي.

وكانت مندوبية الصحة بإقليم خريبكة قد راسلت إدارة الفريق "الفوسفاطي" تُطالبه بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية تفاديا لانتشار العدوى، وذلك بحجر جميع اللاعبين وعدم السماح للفريق بإجراء أي نشاط إلى غاية ظهور نتائج المسحة الأخيرة التي جاءت نتائجها إيجابية لأربعة أفراد.

يشار إلى أن فريقي أولمبيك خريبكة واتحاد طنجة يواصلان استعداداتهما، للمباراة التي من المقرر أن تجمعهما مساء اليوم، على أرضية ملعب "الفوسفاط"، لحساب منافسات الجولة الـ22 من الدوري الاحترافي، في انتظار القرار الذي ستخرج به العصبة الاحترافية بخصوص مصير اللقاء.

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