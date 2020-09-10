اتحاد جدة يهزم "تفنتي الهولندي" في صفقة الأحمدي

أوعنا بلعيد

زفّت إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم خبرا سارا لجماهير فريقها، بعد توصلها إلى اتفاق نهائي مع الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي يقضي بتمديد فترة بقائه مع المجموعة لموسم آخر.

وحسب مصادر سعودية، فقد قطعت إدارة الاتحاد الطريق على الأندية المتربصة بخدمات نجم فريقها الأحمدي، بعدما تمكنت من إقناعه بالبقاء مع الفريق وتمديد عقده إلى موسم إضافي بالرغم من العروض الأوروبية التي توصل بها.

وكان عقد اللاعب، البالغ من العمر 34 سنة، سينتهي مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن في وقت سابق عن رغبته في استكمال مسيرته مع فريقه الحالي مؤكدا أنه سيفكر في العودة إلى اللعب في الدوري الهولندي في حال الرحيل عن صفوف العميد.

ويعد نادي تيفنتي الهولندي أبرز الخاسرين من قضية تجديد الأحمدي لعقده بعدما كان قريبا من ضمه بشكل مجاني في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الحالي؛ ولكن العميد فضّل الإبقاء عليه والتمديد له موسم آخر، نظرا لشخصيته القيادية وأهميته في منطقة الوسط.