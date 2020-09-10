24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الشرطة القضائية تحقق مع أمنيين من أجل الارتشاء‎ (5.00)

  2. الحكومة تدمج "دار لبريهي ودوزيم" .. وتعيينات جديدة بالقناة الثانية (5.00)

  3. الأغلبية الحكومية تتجه لإنهاء السنة الأخيرة بخلافات وغياب التنسيق (5.00)

  4. أساتذة ينتقدون تكديس التلاميذ داخل أقسام مشتركة في "زمن كورونا" (5.00)

  5. جهة فاس تسجل تراجع الإصابات بفيروس "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | اتحاد جدة يهزم "تفنتي الهولندي" في صفقة الأحمدي

اتحاد جدة يهزم "تفنتي الهولندي" في صفقة الأحمدي

اتحاد جدة يهزم "تفنتي الهولندي" في صفقة الأحمدي
أوعنا بلعيد
الخميس 10 شتنبر 2020 - 03:30

زفّت إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم خبرا سارا لجماهير فريقها، بعد توصلها إلى اتفاق نهائي مع الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي يقضي بتمديد فترة بقائه مع المجموعة لموسم آخر.

وحسب مصادر سعودية، فقد قطعت إدارة الاتحاد الطريق على الأندية المتربصة بخدمات نجم فريقها الأحمدي، بعدما تمكنت من إقناعه بالبقاء مع الفريق وتمديد عقده إلى موسم إضافي بالرغم من العروض الأوروبية التي توصل بها.

وكان عقد اللاعب، البالغ من العمر 34 سنة، سينتهي مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن في وقت سابق عن رغبته في استكمال مسيرته مع فريقه الحالي مؤكدا أنه سيفكر في العودة إلى اللعب في الدوري الهولندي في حال الرحيل عن صفوف العميد.

ويعد نادي تيفنتي الهولندي أبرز الخاسرين من قضية تجديد الأحمدي لعقده بعدما كان قريبا من ضمه بشكل مجاني في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الحالي؛ ولكن العميد فضّل الإبقاء عليه والتمديد له موسم آخر، نظرا لشخصيته القيادية وأهميته في منطقة الوسط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.