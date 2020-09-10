تشيلسي يلعب بدون زياش في "افتتاح البريمرليغ"

أوعنا بلعيد

ينتظر أن يغيب عن نادي تشيلسي لكرة القدم اثنان من أبرز تعاقداته الصيفية، ويتعلق الأمر بالدولي المغربي حكيم زياش وبن تشيلويل، في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون مساء الاثنين المقبل.

وحسب ما نقله "دي أثليتيك" البريطاني عن سايمون جونسون، فقد تم استبعاد اللاعبيْن بالفعل بسبب الإصابة، لكن تشيلسي استفاد من الأخبار التي تفيد بأن كريستيان بوليسيتش يتنافس من أجل ظهوره الأول.

وتعرض صانع الألعاب المغربي لإصابة بعد التواء ركبته خلال مباراة تشيلسي الودية ضد برايتون قبل 11 يوما، مما أجبره على ترك أرضية الملعب في الدقيقة 54 من أول ظهور له مع النادي.

واعترف المدرب، فرانك لامبارد، بعد ذلك بأن اللاعب المغربي الدولي بحاجة إلى تقييم مدى خطورة إصابته، لكن لا يوجد تحديث حتى الآن.

وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يتمكن زياش من الظهور لأول مرة في المنافسة، بينما اعترف تشيلويل مؤخرًا بأن كعبه كان "يتعافى جيدًا"، وبأنه يشعر بأنه في حالة جيدة حقًا، ولكن يعتقد أن الأمر سيستغرق أسبوعين حتى يكون جاهزًا أيضا.

وأعلن تشلسي وأياكس في فبراير الماضي انتقال زياش من الثاني إلى الأول، بناء على صفقة تصل قيمتها المالية إلى 40 مليون يورو، تدخل حيز التنفيذ مع بداية الموسم الجديد.

وسجل زياش، الذي يشتهر بالركلات الثابتة وتمريرات دقيقة من مسافات طويلة، 49 هدفا في 160 مباراة رسمية مع فريق أمستردام، علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين الهولندي (2012-2014)، وانضم إلى "أياكس" في 2016 من "تفنتي"، على أن يبدأ مغامرته الجديدة مع البلوز ابتداء من الموسم الحالي.