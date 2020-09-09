الرجاء البيضاوي يحتجّ على "العصبة الاحترافية"

هسبورت - حمزة اشتيوي

بعث نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم برسالة احتجاج جديدة إلى العصبة الاحترافية، يُعبر من خلالها عن استيائه من تأجيل مباراته أمام سريع واد زم للمرة الثانية، بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف "السريع".

وقال الفريق "الأخضر" في بلاغه: "يتقدم نادي الرجاء برسالة احتجاجية لدى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وذلك على خلفية برمجة لقاء ناديي الرجاء الرياضي وسريع واد زم للمرة الثالثة، يوم 27 شتنبر 2020، في ضرب صارخ وغير مفهوم لمبادئ تراتبية اللقاءات المؤجلة وتكافؤ الفرص التي أكدت عليها العصبة في بلاغها الأخير المؤرخ في 3 شتنبر 2020، بناء على التوصيات الصادرة عن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

وجاء في البلاغ ذاته أن "الرجاء يتساءل من خلال هذه المراسلة عن الخلفيات والنوايا التي تحكم القرارات الصادرة عن العصبة، والتي تضرب عرض الحائط مبدأ التنافس الشريف والتطبيق السوي للقانون، خاصة في ما يتعلق ببرمجة لقاءات نادي الرجاء الرياضي التي أضحت تشكل نقطة سوداء في المنظومة الكروية المغربية".

وطالب الرجاء العصبةَ بإلزامية برمجة لقاء سريع واد زم قبل مؤجل لقاء الدورة الـ 24، المقرر مبدئيا يوم 20 شتنبر 2020.

وأشار الفريق "الأخضر" إلى أنه لن يتوان عن اتخاذ كل التدابير التي تخول له الحفاظ على حقوقه ومصالحه بخصوص إشكالية البرمجة.