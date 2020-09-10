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كُتّاب وآراء
إلياس شعيرة يخوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني
تعاقد نادي إيبيزا الإسباني لكرة القدم مع الموهوب المغربي إلياس شعيرة، بموجب عقد لموسم واحد على سبيل الإعارة قادما من فريق جيرونا، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر نادي إيبيزا في بيان رسمي أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة جيرونا لاستعارة خدمات اللاعب المغربي البالغ من العمر 19 عامًا إلياس شعيرة، حتى نهاية موسم 2020-2021.
وأضاف النادي الإسباني أنه لن يتمكن من تقديم اللاعب الجديد لجماهيره نظرا لتركيز شعيرة مع المنتخب المغربي لأقل من 21 عاما، على أن ينضم إلى المجموعة في الأيام المقبلة، حيث سيجتاز الفحص الطبي الإلزامي.
وسيتم تقديم اللاعب رسميًا إلى وسائل الإعلام في المواعيد القادمة، بينما تقدمت إدارة إيبيزا بالشكر الجزيل إلى نظيرتها من جيرونا على تعاونها ومساعدتها على إتمام هذه الصفقة.