اهتمام أندية إسبانية وتركية بخدمات المغربي بوفال

أوعنا بلعيد

يقترب الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، من خوض تجربة احترافية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق مصادر تركية وأخرى إنجليزية، فإن وكيل أعمال المهاجم المغربي عرض خدماته على نادي طرابزون سبور التركي، وذلك بعدما بات خروجه من ناديه الحالي مسألة وقت فقط.

ويرحب مسؤولو ساوثهامبتون بفكرة خروج سفيان بوفال بغية التعاقد مع أسماء جديدة، وحددوا مبلغ 4 ملايين يورو مقابل بيع عقده للأندية المهتمة، علما أنهم كانوا قد تعاقدوا معه في موسم 2016-2017 قادما من نادي ليل في صفقة بقيمة 19 مليون يورو.

وسبق لنادي ريال بيتيس الإسباني أن أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب عقب العروض الكبيرة التي قدمها الموسم قبل الماضي بقميص سيلتا فيغو الذي كان مهتما بشراء عقده بشكل نهائي، غير أنه لم يكن قادرا على تسديد المبلغ المتفق عليه حينها.

وما يزال التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس الجديد، يمني النفس بالتعاقد مع النجم المغربي البالغ من العمر 26 سنة لتقوية مجموعته، لا سيما عقب التعاقد مع التشيلي المخضرم كلاوديو برافو، الحارس السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي.