التعادل ينهي مباراة "الكلاسيكو" بين الجيش والوداد

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله نتيجة مباراة فريقي الجيش الملكي وضيفه الوداد الرياضي، في مباراة "الكلاسيكو" التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، برسم مؤجل الجولة 22 من منافسات الدوري الاحترافي.

وانطلقت مجريات اللقاء بسيادة الحذر على مجمل فترات الدقائق الأولى من المواجهة، قبل أن يقود إسماعيل الحداد، أول مناورة هجومية في المباراة بعد تهديده مرمى "العساكر" برأسية مركزة في حدود الدقيقة العاشرة، رد عليها الجيش بمرتد هجومي لم يستغله المهاجم جوزيف غيدي، بالشكل المطلوب.

وفي حدود الدقيقة 17 تمكن إسماعيل الحداد، من صناعة هدف التقدم لفريقه الوداد بعد مجهود فردي توجه بهز الشباك، تلاه ضغط هجومي من أصحاب الأرض ومحاولات عديدة للتهديف، فشل مجددا المهاجم جوزيف غيدي، في ترجمة أبرزها إلى أهداف، قبل أن تنهي صافرة داكي الرداد تفاصيل الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف نظيف.

وواصل الجيش الملكي ضغطه على مرمى الوداد خلال مجريات الشوط الثاني، من خلال خلق مناورات هجومية أزعجت الحارس الودادي رضا التكناوتي، في الوقت الذي فضل رفاق هذا الأخير الاكتفاء بالانكماش الدفاعي وسد الممرات أمام عناصر الجيش الملكي طيلة دقائق الشوط الثاني.

وأتيحت العديد من فرض التهديف للفريق "الرباطي" في الدقائق الأخيرة من النزال، نجح حمزة كودالي، في ترجمة إحداها لهدف التعادل في حدود الدقيقة 85، لتنتهي المباراة باقتسام الطرفين لنقاطها.

وأضاف الطرفين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد الجيش الملكي 35 نقطة بالمركز السادس، فيما بلغ رصيد الوداد الرياضي 41 نقطة في الصف الثاني مناصفة مع مولودية وجدة.