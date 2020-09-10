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الرئيسية | رياضة | "كاراجومروك" التركي يراهن على خبرة شحشوح

"كاراجومروك" التركي يراهن على خبرة شحشوح

"كاراجومروك" التركي يراهن على خبرة شحشوح
أوعنا بلعيد
الخميس 10 شتنبر 2020 - 10:31

فاتح كاراجومروك التركي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي عاطف شحشوح لمدة موسمين، قادما من أنطاليا سبور، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق التركي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع المهاجم المغربي أفضى إلى توقيع عقد انضمامه إلى المجموعة، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي الروتيني بنجاح.

وقال شحشوح، البالغ من العمر 34 سنة، بعد انضمامه إلى ناديه الجديد: "مغامرة جديدة تبدأ بالنسبة لي... أنا سعيد جدا بالقدوم الى كاراجومروك، شكرا جزيلا للنادي على هذه الثقة".

وسيعود اللاعب المذكور إلى الدوري التركي الممتاز بعد تجربة طويلة خاضها رفقة أربعة أندية محلية، ويتعلق الأمر بسيفاسبور، وريزيسبور، وفنربخشة، وأنطاليا سبور، علما أنه فاز سابقا بلقب هداف الدوري التركي موسم 2013–2014 مع نادي سيفاسبور بـ17 هدفا.

يذكر أن نادي كاراجومروك تمكن من تحقيق الصعود إلى الدوري التركي الممتاز مع نهاية الموسم الكروي الحالي، بعد خوضه ملحق التصفيات النهائية التي جرت على شكل بطولة ضمت أربعة أندية، تمكن خلالها كاراجومروك من احتلال المركز الأول.

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