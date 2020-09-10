"كوفيد-19" يلغي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

هسبريس ـ مُتابعة

ألغت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها عبر الفيديو الخميس، مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الرديفة لعام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد القاري، في بيان، إلى أنه "على ضوء لوجستيك لنسيق المناطق الخمس في كأس الاتحاد الآسيوي، واستكمال مباريات المناطق، اتفقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي أن الجائحة أوجدت تعقيدات شكّلت قوة قاهرة، أدت بحزن إلى إلغاء مسابقة 2020".

وكان هاشم حيدر، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد اللبناني، أشار إلى أن "اللجنة التنفيذية ستنظر في توصية لجنة المسابقات الغاء البطولة"، بينما كانت البطولة قد توقفت بعد مرور جولتين من الدور الأول في مارس الماضي، على إثر تفشي "كوفيد-19"، وحاول الاتحاد القاري إعادة استئناف البطولة، معتمدا نظام التجمع، على أن تقام المباريات بين أكتوبر ونونبر المقبلين.

وجرى الاتفاق أن تستضيف البحرين والكويت والأردن مجموعات الغرب، وفيتنام المجموعتين السادسة والسابعة؛ لكن لم تتقدم أي من الدول لاستضافة باقي المجموعات؛ الرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة.

وكشف الاتحاد القاري، سابقا، في كتاب موجّه إلى الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها في البطولة، أنه تلقى طلباً من نظيره البحريني بتأجيل إقامة منافسات المجموعة الأولى التي تضم فرق المنامة المضيف والعهد اللبناني حامل اللقب وهلال القدس الفلسطيني والجيش السوري.

وجاء في المراسلة: "إثر الإعلان عن تأجيل مسابقات الاتحاد الآسيوي خلال شهري مارس وأبريل 2020، خطط الاتحاد لاستئناف مباريات كأس الاتحاد بعد القيام بمحادثات مكثفة مع الاتحادات الأعضاء والمعنيين الرئيسيين الآخرين من أجل إتمام الشكل والتواريخ الجديدة للمسابقة التي ستلعب، على الرغم من وجود قيود متعددة قائمة نظراً إلى الوباء المتفشي على نطاق عالمي".

كما أضافت: "لم تظهر أي اهتمامات عن استضافة كل من المجموعات السادسة والسابعة والثامنة في منطقة الآسيان، بالإضافة إلى أن الاتحاد الآسيوي غير قادر على الانتهاء من تحديد الاتحادين المستضيفين للمجموعتين الرابعة - الوسط والتاسعة – الشرق؛ في حين أن الاتحاد البحريني، مستضيف المجموعة الأولى، طالب بأن يتم تأجيل المسابقة إلى 2021".

وتابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقوله: "بناءً على التحديات المشار إليها، سوف يحيل الاتحاد الآسيوي المسألة إلى اللجان ذات الصلة لدراستها واتخاذ القرار بشأنها، وما ينتج عن ذلك سيتم تباعاً التواصل بمضمونه مع الاتحادات الأعضاء".

وكان العهد اللبناني قد توج بطلاً في النسخة الماضية بفوزه على 25 أبريل الكوري الشمالي 1-0 في المباراة النهائية، التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور عوضاً عن بيونغ يانغ الكورية الشمالية.