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الرئيسية | رياضة | "كاف" يؤجل نصفي نهائي ونهائي "دوري الأبطال"

"كاف" يؤجل نصفي نهائي ونهائي "دوري الأبطال"

"كاف" يؤجل نصفي نهائي ونهائي "دوري الأبطال"
هسبورت - عبد الله العلوي
الخميس 10 شتنبر 2020 - 17:30

قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي كأسي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا

وحدد "الكاف" يومي 16 و17 أكتوبر لمباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، ويومي 23 و24 للعودة، على أن يقام النهائي يوم 6 نونبر.

وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع للمكتب التنفيذي بالكاف اليوم الخميس، عبر تقنية "الفيديو"، وتم الاستقرار على أن تكون مباراتا ذهاب نصف نهائي الأبطال يومي 16 و17 أكتوبر، بدلا من 26 و27 شتنبر، على أن تكون مباراتا العودة يومي 23 و24 أكتوبر، بدلًا من 2 و3 أكتوبر.

أما المباراة النهائية، فستقام يوم 6 نونبر، بدلا من 16 أكتوبر.

وبخصوص كأس الكونفدرالية، فسيجرى الدور نصف النهائي من مباراة واحدة يومي 19 و20 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 27 من الشهر نفسه ويحتضن المغرب المباريات الثلاثة في كأس "الكاف".

تجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي سيلاقي الأهلي المصري، ويواجه الرجاء الرياضي فريق الزمالك المصري في نفس الدور من دوري أبطال إفريقيا، فيما يواجه نهضة بركان فريق حسنية أكادير ويلاقي بيراميدز فريق حورويا كوناكري بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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