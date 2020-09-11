الإسباني غاريدو يرحل عن تدريب الوداد البيضاوي

هسبريس من الرباط

أعلن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، مساء الخميس، فسخ العقد الذي كان يربطه بالمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بالتراضي.

وأوضح النادي، في بلاغ مقتضب، أن فسخ العقد يأتي بعد أن توصل غاريدو بجميع مستحقاته المالية، مشيرا إلى أنه تم أيضا فسخ العقد الخاص بالمعد البدني بالتراضي.

وعبر نادي الوداد الرياضي عن شكره لغاريدو على كل ما قدمه للفريق خلال مدة انتدابه.