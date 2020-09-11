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كُتّاب وآراء
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الإسباني غاريدو يرحل عن تدريب الوداد البيضاوي
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 00:45
أعلن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، مساء الخميس، فسخ العقد الذي كان يربطه بالمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بالتراضي.
وأوضح النادي، في بلاغ مقتضب، أن فسخ العقد يأتي بعد أن توصل غاريدو بجميع مستحقاته المالية، مشيرا إلى أنه تم أيضا فسخ العقد الخاص بالمعد البدني بالتراضي.
وعبر نادي الوداد الرياضي عن شكره لغاريدو على كل ما قدمه للفريق خلال مدة انتدابه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - محمد الوطن الجمعة 11 شتنبر 2020 - 02:12
يبدوا أنه لن يضيف للوداد شيئا في الحاضر والمستقبل ، أساء تدبير مابعد العودة من الحجر الصحي ولم تظهر له أية بصمة على الفريق ،وليس عيبا أن يغير الفريق حتى عشرة مدربين لأن الهدف هو إيجاد إيقاع الفريق واستعادة نغمة التفوق والانتصارات .
2 - عبدو المتتبع الجمعة 11 شتنبر 2020 - 02:15
المشكل اسي الناصري ليس في المدرب بل في نةعية الانتدابات التي ليست على مقاس الوداد فالعبرة في الانتدابات ليست في الكم ولكن في النوع. فتدارك الامر في مستفبل الايام يا سعيد يا ناصري لانها الوداد هرم الكرة الوطنية .
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