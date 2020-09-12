أتلانتا الإيطالي يحسم موقفه من صفقة أمين حارث

أوعنا بلعيد

أوضح مسؤولو نادي أتلانتا الإيطالي لكرة القدم موقفهم من التعاقد مع الدولي المغربي أمين حارث، لاعب شالكه الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية قد أشارت إلى رغبة الإدارة التقنية لنادي أتلانتا في التعاقد مع النجم المغربي الشاب خلال الصيف الحالي، لتعزيز صفوف المجموعة.

وأفاد المصدر ذاته بأن النادي الإيطالي يحاول إتمام التعاقد مع البالغ من العمر 23 عاما في أقرب فرصة ممكنة، في ظل دخوله في مفاوضات جادة مع الأزرق الملكي، إذ ستكلفه الصفقة 25 مليون أورو.

من جانبه، تحدث جيوفاني سارتوري، المدير التقني نادي أتلانتا الإيطالي لكرة القدم، لموقع "سبورت 1" نافيا اهتمام ناديه بإتمام صفقة ضم المغربي حارث مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللاعب ليس من أولويات النادي.

كما استبعد دافيد فاغنر، مدرب شالكة، انتقال متوسط ميدان الأسود إلى الفريق الإيطالي سالف الذكر موضحا ذلك بقوله: "هذه مجرد تكهنات".

ويريد مسؤولو شالكة بيع لاعب أو أكثر، بسبب الأزمة المالية الكبيرة للفريق الذي أصبح مستقبله مهددا بعد استقالة رئيسه الملياردير كليمنس تونيس، رضوخا لرغبة المشجعين الذين يعارضون بشدة طريقة إدارته للنادي العريق.

ولا يدري النجم المغربي ما إذا كان سيستمر مع المجموعة الموسم المقبل أو أن الفريق سيضطر لبيعه لضخ سيولة مالية في خزائنه، لا سيما أن المدير المالي بيتر بيترز كان قد كشف عن الوضع المالي الصعب الذي يعيشه النادي بعدما بلغت ديونه 200 مليون أورو.