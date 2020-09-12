التفاتة إنسانية من أمرابط اتجاه عبد الحق نوري

أوعنا بلعيد

قرّر الدولي المغربي سفيان أمرابط، اللاعب الجديد لنادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، ارتداء الرقم 34 تكريما لصديقه عبد الحق نوري، اللاعب السابق لأياكس أمستردام الهولندي.

وكان الموهوب المغربي لنادي أياكس قد دخل في غيبوبة يوم 8 يوليوز 2017، عندما انهار لاعب خط الوسط البالغ من العمر حينها 20 عامًا على هامش مباراة إعدادية أمام فريق فيردر بريمن الألماني، عانى إثرها من تلف في خلايا الدماغ وتغيرت بعدها حياته إلى الأبد.

أثناء تقديمه لوسائل الإعلام، تحدث سفيان أمرابط عن سبب اختياره الرقم 34 قائلا: "اخترت الرقم 34 من أجل عبد الحق نوري، لا يزال على قيد الحياة؛ لكنه لا يمكنه العيش كما يريد.. الرقم من أجله، وأريد الاحتفاظ به لأطول مدة ممكنة، حتى نهاية مشواري الكروي".

وبخصوص المركز الذي سيلعب فيه مع ناديه الجديد، أوضح أمرابط قائلا: "أنا جاهز للعب في أي مركز يطلبه المدرب، ويعتقد أنني سأقدم فيه الإضافة.. بإمكاني اللعب كوسط ميدان دفاعي، كما يمكنني اللعب في مركز متقدم، والأهم بالنسبة لي هو أن أقدم مستوى جيدا".

وقارن اللاعب المغربي بين دوره السابق في هيلاس فيرونا وبين ما هو منتظر منه مع الفيولا، قائلا: "في فيرونا، كنت ألعب بعيدا عن الثلث الأخير، حيث من الصعب تسجيل الأهداف؛ ولكن الأهم كان هو تحقيق المجموعة للفوز.. صحيح، كل اللاعبين يريدون التسجيل؛ لكن بالنسبة لي ليست أولوية".

وعن سبب اختياره نادي فيورنتينا بالرغم من العروض الكثيرة التي توصل بها، أورد سفيان أمرابط قائلا: "لقد تشرفت بشدة أن فيورنتينا أرادني كثيرًا.. لقد تحدثت إلى 5 أندية في إيطاليا، ربما لم يكن فيورنتينا أقوى ناد على الورق؛ لكنه هو الذي منحني على الفور أعظم المشاعر، فقد اخترت المشروع والأهداف المناسبين لي، سنقوم بأمور رائعة مجتمعين، أنا سعيد جدا بوجودي هنا، وهذا شرف كبير لي".

وأنهى اللاعب الجديد لنادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم حديثه بالقول: "لا أستطيع الانتظار لتسجيل الهدف الأول أمام جماهيرنا ومن أجلهم أن يدعموننا في الملعب ولا أستطيع الانتظار للعب أمام الأنصار".