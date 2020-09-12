نادي الأهلي السعودي يهتم بخدمات مروان داكوستا

أوعنا بلعيد

يقترب الدولي المغربي مروان داكوستا من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي الممتاز خلال الصيف الحالي، بعدما فسخ طرابزون سبور التركي عقده الممتد إلى غاية يونيو 2021.

وحسب مصادر "فاناتيك" التركية فقد أبلغت إدارة طرابزون سبور وكالة الأنباء (KAP) أنه تم إنهاء عقد المدافع المغربي مانويل داكوستا البالغ من العمر 34 عامًا الذي لن يدافع عن الفريق ذي اللون الأزرق الداكن مع تقديم تعويض للاعب وفقًا للاتفاقية الموقعة بينه وبين إدارة ناديه.

وسيتلقى مسؤولو الأهلي السعودي الخبر بحفاوة كبيرة، لا سيما بعد تقديمهم لعرض رسمي مقابل الحصول على خدمات المدافع المغربي بغية الاستفادة من خبرته وتجربته تأهبا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وجاءت رغبة الأهلي السعودي في تعزيز صفوفه بخدمات داكوستا بعد بلوغ الفريق مرحلة المجموعة القادمة من دوري أبطال آسيا، ويريد الأهلي أن يكون قادرًا على الاعتماد على لاعبين ذوي خبرة بعدما احتل الخضر والبيض المركز الثالث العام الماضي في المملكة العربية السعودية.

وكانت لدى داكوستا بالفعل تجربة في هذا البلد الخليجي، من يناير إلى دجنبر 2019 رفقة نادي الاتحاد قبل أن يقدم اللاعب على فسخ عقده من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المادية.