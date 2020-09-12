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الرئيسية | رياضة | الفتح الرباطي يراهن على خبرة الباسل الموسم القادم

الفتح الرباطي يراهن على خبرة الباسل الموسم القادم

الفتح الرباطي يراهن على خبرة الباسل الموسم القادم
أوعنا بلعيد
السبت 12 شتنبر 2020 - 06:06

يراهن الطاقم التقني لنادي الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم على خدمات مهدي الباسل، بعد تمديد فترة بقائه مع المجموعة لموسم آخر عقب العروض الفنية التي قدمها خلال المواسم الماضية.

وقرر المكتب المسير للفتح الرباطي تجديد عقد قائد الفريق مهدي الباسل، إذ يعتبر واحدا من أبرز اللاعبين، بعدما قضى مع الفريق زهاء أربعة مواسم، توج فيها بلقب البطولة الاحترافية سنة 2016.

وكان عقد اللاعب سالف الذكر سينتهي بنهاية الموسم الحالي؛ ما دفع المكتب المسير إلى مفاوضته على تمديد عقده، وبالتالي قطع الطريق أمام الأندية المتربصة بخدماته عقب استمراره مع الفريق الرباطي بغية الاستفادة من خبرته وتجربته.

ويعتبر الباسل من أكثر لاعبي الفريق خبرة، لا سيما أنه يبلغ من العمر 32 عاما وسبق له أن راكم تجارب احترافية في الدوري المغربي الاحترافي بعدما لعب سابقا بقميص المغرب الفاسي والجيش الملكي واتحاد تواركة.

وإلى حدود اللحظة، فشلت إدارة الفتح في إقناع أيوب سكومة بعرضها مقابل تمديد عقده، إذ يصر على الخروج لخوض تجربة احترافية جديدة بالرغم من أهميته في مشروع الطاقم التقني في خط المنتصف.

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