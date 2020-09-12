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كُتّاب وآراء
فيصل فجر يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي
أصبح الدولي المغربي فيصل فجر، لاعب خيتافي الإسباني لكرة القدم، قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة، وهذه المرة بعيدا عن الملاعب الإسبانية بعدما بات خارج حسابات الطاقم التقني.
ووفق مصادر تركية، فإن متوسط ميدان الأسود، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، يقترب من الانضمام إلى نادي سيفاسبور التركي، حيث وصلت المحادثات بين جميع الأطراف إلى مراحل متقدمة.
وأوضحت المصادر نفسها أنه يرجح أن يتم الإعلان عن انتقال اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أنه أصبح خارج حسابات ناديه الحالي، إذ ترغب الإدارة في الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بغية التعاقد مع لاعب آخر مكانه لإضفاء دماء جديدة في خط الوسط.
ومع بقاء عام واحد في عقده، فإن فيصل فجر لن يواصل مغامرته مع نادي خيتافي الذي انضم إليه الصيف الماضي، إذ قررت الإدارة التقنية للنادي الانفصال عن اللاعب المغربي، الذي خاض 930 دقيقة فقط مقسمة على 16 مباراة في جميع المسابقات.