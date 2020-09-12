24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3807:0513:2916:5619:4320:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إغلاق مدارس البيضاء يفتح مواجهة بين الأسر والمؤسسات الخاصة (5.00)

  2. سيارة تنهي حياة دركيّ وتفرّ صوب وجهة مجهولة (5.00)

  3. تراجع الرقم الاستدلالي لإنتاجات صناعات التحويل (5.00)

  4. حملة أمنية ترصد خرق القانون بمطاعم في مراكش (5.00)

  5. الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | فيصل فجر يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي

فيصل فجر يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي

فيصل فجر يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي
أوعنا بلعيد
السبت 12 شتنبر 2020 - 00:15

أصبح الدولي المغربي فيصل فجر، لاعب خيتافي الإسباني لكرة القدم، قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة، وهذه المرة بعيدا عن الملاعب الإسبانية بعدما بات خارج حسابات الطاقم التقني.

ووفق مصادر تركية، فإن متوسط ميدان الأسود، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، يقترب من الانضمام إلى نادي سيفاسبور التركي، حيث وصلت المحادثات بين جميع الأطراف إلى مراحل متقدمة.

وأوضحت المصادر نفسها أنه يرجح أن يتم الإعلان عن انتقال اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أنه أصبح خارج حسابات ناديه الحالي، إذ ترغب الإدارة في الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بغية التعاقد مع لاعب آخر مكانه لإضفاء دماء جديدة في خط الوسط.

ومع بقاء عام واحد في عقده، فإن فيصل فجر لن يواصل مغامرته مع نادي خيتافي الذي انضم إليه الصيف الماضي، إذ قررت الإدارة التقنية للنادي الانفصال عن اللاعب المغربي، الذي خاض 930 دقيقة فقط مقسمة على 16 مباراة في جميع المسابقات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خبير السبت 12 شتنبر 2020 - 00:34
حسب خبرتي في الميادين و الملاعب فاعتقد ان فجر لا يصلح للعب بعدما بلغ من العمر عتيا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - محمد السبت 12 شتنبر 2020 - 00:47
حشوما عليكم ايتها الجامعة,اعطيو الفرصة,لوادات المغرب.وخليونا من وليدات الخارج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.