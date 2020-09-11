تشكيلة الطاقم التقني الجديد للوداد بقيادة غاموندي

هسبورت - آمال لكعيدا

شكل ميغيل غاموندي، المشرف العام لنادي الوداد الرياضي، المجموعة التي ستشتغل على رأس الإدارة التقنية للفريق "الأحمر"، بقيادته، خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وأكد مصدر من داخل إدارة الوداد الرياضي، في تصريح لـ"هسبورت"، أن المشرف العام للنادي سيكون المدرب "عن بعد" للفريق، بمساعدة كل من سعد كرمان وطارق شهاب، واللذين سيشتغلان من دكة البدلاء خلال المباريات بتنسيق مع المدرب الرئيسي، في انتظار تأكيد انضمام السنغالي موسى نضاو إلى الطاقم من عدمه.

وسيتولى الملغاشي "جيمي" مهمة الإعداد البدني للفريق "الأحمر"، علماً أنه سبق أن اشتغل لحساب الرجاء الرياضي.

وانفصل الوداد الرياضي، أمس، عن مدربه الإسباني خوان كارلوس كاريدو، قبل 8 جولات من انتهاء منافسات الدوري المغربي، علماً أنه رابع مدرب يقود "سفينة" النادي هذا الموسم.