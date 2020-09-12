صفقة انتقال الكعبي إلى الوداد تدخل منعرجا حاسما

هسبورت - محمد أمين متبار

منح أيوب الكعبي ووكيل أعماله كريم ضمير الوداد الرياضي أولوية التفاوض لحسم صفقة المهاجم المغربي، العائد من تجربة احترافية بنادي هيبي فورتشين الصيني.

وعلمت "هسبورت" أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، ووكيل اللاعب الكعبي برمجا، غدا الأحد، موعدا لبدء المفاوضات الرسمية بينهما لحسم عودته إلى الوداد.

كما علمت "هسبورت" أن الكعبي ووكيل أعماله حصرا الأندية التي من الممكن أن ينتقل إليها في ثلاثة أندية، على رأسها الوداد، حيث يرتقب أن يوقع الكعبي عقد انضمامه إلى الفريق "الأحمر" في حال توصل رئيس الفريق وكريم ضمير إلى اتفاق نهائي حول مدة العقد وبعض التفاصيل التي تخص طريقة وموعد خروج اللاعب من النادي مستقبلا.

وأوضحت مصادر قريبة من الكعبي أنه وضع الوداد على رأس الأندية التي يرغب في الانتقال إليها بداية من "الميركاتو" القادم من أجل معاودة التألق بقميص الفريق، مثلما فعل في تجربته القصيرة السابقة مع الوداد من جهة، وجذب أنظار الناخب الوطني من أجل العودة إلى المنتخب الأول من جهة ثانية، ثم الانتقال في المستقبل القريب إلى أحد الأندية الكبيرة في أوروبا أو آسيا.

وأكدت المصادر ذاتها أنه إلى حدود اللحظة لم يوقّع الكعبي مع الوداد الرياضي، مشيرة إلى أن مفاوضات الغد هي التي ستحسم الأمور بالعودة إلى الوداد أو تغيير الوجهة لفتح باب المفاوضات مع الفريقين الآخرين. وتحفظت مصادر "هسبورت" عن كشف هذين الفريقين في الوقت الحالي.

وكان ناديا الأهلي وبيراميدز المصريان قد أبديا اهتمامهما بضم اللاعب المغربي خلال "الميركاتو" المقبل، إلى جانب أندية أخرى بقطر وتركيا والسعودية والصين والولايات المتحدة الأمريكية.