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الرئيسية | رياضة | عثمان زعيتر يهزم الأمريكي وورثي بالضربة القاضية

عثمان زعيتر يهزم الأمريكي وورثي بالضربة القاضية

عثمان زعيتر يهزم الأمريكي وورثي بالضربة القاضية
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:30

تمكن عثمان زعيتر، البطل المغربي العالمي في رياضة "القتال الحر"، اليوم الأحد، من حسم نزاله مع الأمريكي كاما وورثي بالضربة القاضية، وذلك في الجولة الأولى من المواجهة.

وقد تمكن زعيتر من الإطاحة بخصمه الأمريكي بعد دقيقة و33 ثانية من انطلاق المواجهة التي احتضنتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وذلك بعد سلسلة من اللكمات المتتالية.

والتحف، كالعادة، بطل القتال الحر بالعلم المغربي بعد فوزه المستحق، معربا عن سعادته بالتتويج من قلب أمريكا، ليواصل الريادة في الوزن الخفيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:40
بالتوفيق لكل المغاربة في مختلف الرياضات
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9
2 - مرزوك عبدالله الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:42
هنيئا لبطلنا عثمان والنصر حليفه دوما وابدا انشاء الله
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13
3 - مشجع الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:50
مبروك اللبطل المغربي عثمان زعيتر على هذا الفوز الكبير من داخل أمريكا. ورفعة الراية المغربية عاليا. مبروك
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8
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