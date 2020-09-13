عثمان زعيتر يهزم الأمريكي وورثي بالضربة القاضية

هسبريس من الرباط

تمكن عثمان زعيتر، البطل المغربي العالمي في رياضة "القتال الحر"، اليوم الأحد، من حسم نزاله مع الأمريكي كاما وورثي بالضربة القاضية، وذلك في الجولة الأولى من المواجهة.

وقد تمكن زعيتر من الإطاحة بخصمه الأمريكي بعد دقيقة و33 ثانية من انطلاق المواجهة التي احتضنتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وذلك بعد سلسلة من اللكمات المتتالية.

والتحف، كالعادة، بطل القتال الحر بالعلم المغربي بعد فوزه المستحق، معربا عن سعادته بالتتويج من قلب أمريكا، ليواصل الريادة في الوزن الخفيف.