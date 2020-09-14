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كُتّاب وآراء
أندية تطالب بإنقاذ الجامعة الملكية المغربية للشطرنج
وجّهت أندية وعصب وأعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للشطرنج رسالة إلى عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، من أجل إنقاذ "جامعة الشطرنج" وفرض تطبيق القانون.
وقال الموقعون على المراسلة إن المبادرة تأتي بعد أن تم "تهميش جميع المراسلات السابقة دون أن تصل أو حتى تلقى ردا كافيا من قبل الجهات المعنية"، وطالبوا بتدخل الوزير الوصي على القطاع الرياضي وتطبيق القانون وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لهذا المرفق العمومي والحيوي.
وكان 33 ناديا وعصبة من الممارسين لرياضة الشطرنج من مختلف مدن المملكة وقعّوا على عريضة تطالب بـ"تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مهمة تولي إدارة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، أسوة بالإجراءات التي جرى اتخاذها في عهد الوزير الحالي مع رياضات أخرى عرفت نفس الاختلالات".