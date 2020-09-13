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الرئيسية | رياضة | كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي سان جيرمان

كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي سان جيرمان

كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي سان جيرمان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:48

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بحلول نهاية الموسم الحالي.

وكتبت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن لاعب خط الهجوم أخطر ناديه بكونه يرغب في اللعب لموسم آخر في صفوف "سان جرمان" على أن يواصل مسيرته بعد ذلك في مكان اخر.

وأضافت الصحيفة ان مبابي، البالغ حاليا 21 عاما، يخطط للانتقال الى الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، وزادت أن "سان جيرمان" يسعى، في المقابل، إلى منع رحيل مبابي بعرض شروط تعاقدية محسنة.

كان مبابي قدانتقل في 2017 إلى فريق العاصمة الفرنسية قادما من نادي موناكو، مقابل 180 مليون يورو، ويستمر عقده ساريا حتى منتصف سنة 2022.

ويأتي ريال مدريد و"البارصا" من بين الأندية التي يحتمل ان يكون لديها اهتمام بضم مبابي، كما أنه من الممكن ان يكون ليفربول أو مانشستر يونايتد وجهة مقبلة لكيليان مبابي.

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