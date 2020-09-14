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كُتّاب وآراء
مؤسسة محمد السادس ترحب بعلاج اللاعب بلمعلم
استفسر سعيد بلخياط، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، إدارة الرجاء الرياضي عن وضعية لاعبها السابق إسماعيل بلمعلم، متعهدا بأن تتكفل المؤسسة بعلاجه إن كان يعاني من أي مرض، سواء كان عضويا أو نفسيا.
وعلمت "هسبورت" أن سعيد بلخياط تواصل مع مسؤولي الرجاء الرياضي، وسألهم عن وضعية بلمعلم، تمهيدا لبدء إجراءات التكفل بحالته، قبل أن يربط الاتصال بأسرة اللاعب اليوم.
جدير بالذكر أن اللاعب ذاته يتوفر على شروط الاستفادة من الامتيازات والخدمات الإنسانية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأندية الأبطال، بما أنه لعب نهائي كأس العالم للأندية مع الرجاء الرياضي قبل 7 سنوات.
وانتشرت صورة حديثة للاعب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم الترويج لها على أنه بات متشرداً، وهو الأمر الذي سارع مدافع الرجاء والجيش الملكي سابقا إلى نفيه عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، مؤكداً أنه بخير ويعيش بشكل طبيعي في بيت يجمعه بأسرته الصغيرة.