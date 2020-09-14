المدافع الرجاوي بانون يقترب من الانضمام إلى نادي الأهلي المصري

هسبورت - محمد أمين متبار

اقترب نادي الأهلي المصري من حسم صفقة بدر بانون، مدافع الرجاء الرياضي، في فترة الانتقالات المقبلة، بعد أن قطعت المفاوضات بين الأهلي واللاعب، من جهة، ومع إدارة الفريق "الأخضر"، من جهة ثانية، أشواطا كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن إدارتي الفريقين المصري والمغربي اتفقتا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصير عند اكتمالها أحد أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربي والمصري، سواء من ناحية القيمة الرياضية للاعب أو من ناحية المبلغ المالي، المنتظر أن ينعش بشكل كبير خزينة الرجاء، التي تعيش خصاصا منذ فترة طويلة.

وشجع حسم صفقة مروان الهدهودي، المنتظر أن يلتحق بالفريق "الأخضر" عقب نهاية الموسم الحالي من الدفاع الحسني الجديدي، "النسور" على السماح برحيل أحد أعمدتها، الذي كان مرشحا للمغادرة قبل فترة من أجل البحث عن آفاق جديدة وتحسين دخله السنوي.

وأكدت المصادر ذاتها أن المفاوضات بين الطرفين تجرى منذ فترة في سرية تامة، خاصة أن الفريقين معا يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصري، ويحضران لمباريات حارقة لحساب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن شأن صفقة انتقال بانون إلى الأهلي المصري، في حال اكتمالها رسميا، خلق مزيد من الجدل في الوسط الرياضي المغربي، إذ صارت البطولة الوطنية "سوقا" للأندية المصرية بعد رحيل كل من محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وحميد أحداد في وقت سابق لتقوية الأندية المحلية على حساب الأندية المغربية، خاصة خلال المواجهات التي تجمع الطرفين على المستوى القاري.

ويعد بانون أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم البطولة الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء إلى التتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة من مسابقة "الشان" التي توج بها الفريق الوطني بالدار البيضاء.