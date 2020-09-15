سفيان بوفال على أعتاب خوض تجربة باليونان

أوعنا بلعيد

أبدى مسؤولو نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم اهتماما جديا بخدمات الدولي المغربي سفيان بوفال، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، الذي بات خروجه وشيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب بطل الدوري اليوناني في تعزيز صفوفه بتعاقدات قادرة على تقديم الإضافة، قبل خوضه مباريات الأدوار التمهيدية في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، ويعتبر سفيان بوفال من أبرز الأسماء المرشحة للتعاقد معها.

وينتظر أن يدفع الفريق اليوناني ما بين مليونين إلى أربعة ملايين أورو مقابل نيل خدمات بوفال، لا سيما أن رالف هاسونهولت، مدرب ساوثهامبتون، فتح الباب على مصراعيه أمام خروج المهاجم المغربي في سوق الانتقالات الحالية.

وكان المدرب النمساوي قد قرر عدم إشراك بوفال في المباراة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس، واعتمد على اللاعب الشاب ناثان تيلا مكانه، مبررا ذلك بأنه سيمنح الفرصة للشباب ومن يعتبرون جزءا من الفريق بغية تأقلمهم مع الأجواء.

وعاد المدرب النمساوي ليعترف بإمكانية مغادرة بوفال موردا: "لدينا بعض اللاعبين الذين سيغادرون النادي في سوق الانتقالات الحالية، ربما سفيان بوفال سيكون أحدهم".

ويرحب مسؤولو ساوثهامبتون بفكرة خروج اللاعب الدولي المغربي، البالغ من العمر 26 سنة، بغية التعاقد مع أسماء جديدة، وحددوا مبلغ 4 ملايين أورو مقابل بيع عقده للأندية المهتمة (طرابزون سبور التركي- ريال بيتيس الإسباني)، علما أنهم كانوا قد تعاقدوا معه في موسم 2016-2017 قادما من نادي ليل في صفقة بقيمة 19 مليون أورو.