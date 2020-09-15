"فيورنتينا الإيطالي" يقترب من ضم المغربي مالح

أوعنا بلعيد

يقترب يوسف مالح، إيطالي الجنسية مغربي الأصل ونجم فريق فينيزيا الممارس بالقسم الثاني ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم (سيري ب)، من خوض تجربة احترافية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب مصادر هسبريس، فقد اقترب نادي فيورنتينا الإيطالي من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، بعد تألقه اللافت الموسم المنقضي؛ ما دفع الإدارة التقنية للمنتخب الإيطالي إلى الاعتماد عليه، بعد مشاركته في المباراة الودية التي جمعت منتخب "الأزوري" الأولمبي يوم الخميس الماضي بنظيره السلوفيني، في إطار الاستعدادات لإقصائيات كأس أمم أوروبا لأقل من 21 سنة.

ويرغب مسؤولو فيورنتينا في التعاقد مع الموهوب مالح من أجل تعزيز خط الوسط ومجاورة مواطنه المغربي سفيان مرابط الذي تعاقد معه الفريق قادما من هيلاس فيرونا خلال الصيف الحالي.

ويتجه النادي البنفسجي إلى حسم صراعه مع أربعة أندية إيطالية (كالياري وساسولو وفيرونا وبولونيا) في صفقة ضم الموهوب المغربي، الذي سبق للإدارة التقنية الوطنية السابقة في عهد المدير التقني ناصر لارغيت سنة 2016 أن تجاهلت استدعاءه بالرغم من عرض خدماته عليها.

يذكر أن اللاعب يوسف مالح يلعب بالقدم اليسرى، 177 سم، ويرتدي الرقم 23 مع ناديه، وكان قد تلقى تكوينه في نادي تشيزينا الذي تدرج معه في جل الفئات السنية، وبعد نهاية عقده مع فريقه الأم انتقل إلى نادي فينيزيا وينتهي عقده مع ناديه في صيف 2021.