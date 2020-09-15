24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)

  2. "مندوبية السّجون" تستجيبُ لمطالب الزّفزافي بمجاورة معتقلي "الرّيف" (5.00)

  3. هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)

  4. مؤسسة محمد السادس ترحب بعلاج اللاعب بلمعلم (5.00)

  5. المغرب يتجاوز الصين في إصابات "كورونا" ويحتل المرتبة 38 عالمياً (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | المغربي ديوب يقود التشكيلة المثالية في فرنسا

المغربي ديوب يقود التشكيلة المثالية في فرنسا

المغربي ديوب يقود التشكيلة المثالية في فرنسا
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 04:46

اختير المغربي سفيان ديوب، لاعب موناكو الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي؛ وذلك بعدما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على حساب ضيفهم نانت، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب لويس الثاني.

وكشفت صحيفة " ليكيب" الفرنسية عن التشكيلة المثالية للأسبوع الثالث بالدوري الفرنسي، والتي عرفت وجود الفرنسي من أصل مغربي سفيان ديوب والذي تمكن من افتتاح حصة التهديف لفريقه عند الدقيقة الخامسة وأضاف زميله ويليام كويبليس الهدف الثاني في الدقيقة الـ65؛ بينما سجل الهدف الوحيد للزوار اللاعب لودوفيتش بلاس عند الدقيقة الـ61.

كما شهدت التشكيلة المثالية المكونة من اللاعبين الفرنسيين بمختلف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وجود اللاعب سفيان ديوب في خط المنتصف، إلى جانب دوكوري لاعب إيفرتون الإنجليزي وسافانير لاعب مونبلييه بالإضافة إلى ستيف مانداندا حارس مارسيليا ولوكاس ديني ظهير ايفرتون ولاكازيت مهاجم أرسنال وأسماء أخرى.

وقاد اللاعب المغربي، الذي يبلغ من العمر 20 سنة والذي يحمل ثلاث جنسيات مختلفة (مغربية، سينغالية، فرنسية)، فريقه موناكو إلى احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف خلف المتصدر رين (نايف أكرد- سجل هدفا أمام نيم أولمبيك).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.