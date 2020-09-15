المغربي ديوب يقود التشكيلة المثالية في فرنسا

أوعنا بلعيد

اختير المغربي سفيان ديوب، لاعب موناكو الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي؛ وذلك بعدما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على حساب ضيفهم نانت، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب لويس الثاني.

وكشفت صحيفة " ليكيب" الفرنسية عن التشكيلة المثالية للأسبوع الثالث بالدوري الفرنسي، والتي عرفت وجود الفرنسي من أصل مغربي سفيان ديوب والذي تمكن من افتتاح حصة التهديف لفريقه عند الدقيقة الخامسة وأضاف زميله ويليام كويبليس الهدف الثاني في الدقيقة الـ65؛ بينما سجل الهدف الوحيد للزوار اللاعب لودوفيتش بلاس عند الدقيقة الـ61.

كما شهدت التشكيلة المثالية المكونة من اللاعبين الفرنسيين بمختلف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى وجود اللاعب سفيان ديوب في خط المنتصف، إلى جانب دوكوري لاعب إيفرتون الإنجليزي وسافانير لاعب مونبلييه بالإضافة إلى ستيف مانداندا حارس مارسيليا ولوكاس ديني ظهير ايفرتون ولاكازيت مهاجم أرسنال وأسماء أخرى.

وقاد اللاعب المغربي، الذي يبلغ من العمر 20 سنة والذي يحمل ثلاث جنسيات مختلفة (مغربية، سينغالية، فرنسية)، فريقه موناكو إلى احتلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف خلف المتصدر رين (نايف أكرد- سجل هدفا أمام نيم أولمبيك).