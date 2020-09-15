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الرئيسية | رياضة | فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي

فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي

فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 11:20

عزّز نادي سيفاسبور التركي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الدولي المغربي فيصل فجر، بموجب عقد يمتد إلى موسمين، قادما من نادي خيتافي الإسباني خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الفريق التركي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع متوسط ميدان الأسود أفضى إلى توقيع عقد انضمامه إلى المجموعة؛ وذلك بعدما اجتاز بنجاح جميع الاختبارات الطبية التي خضع لها.

وعرفت مراسيم توقيع العقد حضور نائب رئيس النادي التركي إردال ساريلار، ولاعب خط الوسط المغربي الذي تراهن عليه المجموعة لتحقيق أهداف الموسم بعد تجربة غير موفقة خاضها رفقة خيتافي الإسباني.

وأوضح النادي التركي أن اللاعب، البالغ من العمر 32 سنة، خضع لفحص طبي في مستشفى الرعاية الصحية ميديكانا سيفاس بعدما أجرى تحاليل دم مفصلة، لفحص في أقسام جراحة العظام والطب الباطني والعين والأذن والأنف والحنجرة والجراحة العامة وأمراض القلب مع اختبارات الرئة والقلب والضوابط الإشعاعية.

فيصل فجر، الذي سبق أن لعب في كل من الدوريين الفرنسي والإسباني، سيخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعدما قررت إدارة خيتافي الانفصال عنه وعدم الاعتماد عليه مستقبلا، إذ خاض 930 دقيقة فقط مقسمة على 16 مباراة في جميع المسابقات الموسم المنقضي.

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