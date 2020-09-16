"فيفا": 150 اتحادا للكرة طلب الحصول على الدعم

هسبريس - د.ب.أ

قال أولي رين، رئيس اللجنة المشرفة على عملية توزيع المساعدات المتعلقة بأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن "الفيفا" تسلّم أكثر من 150 طلبا من اتحادات وطنية أعضاء للحصول على الدعم المالي البالغ 1.5 ملايين دولار من صندوق الإغاثة الخاص بأزمة كورونا.

وقال رين، خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي عن بُعد (فيديو كونفرانس)، إن "دفعات من قيمة الدعم المالي جرى تحويلها بالفعل إلى اتحادات أعضاء".

وكان مجلس "الفيفا" قد وافق، في أواخر يوليوز الماضي، على لوائح خطة إغاثة للاتحادات الوطنية الأعضاء، وقد أكد رين أن كل الأموال تأتي من صناديق "الفيفا".

ويمكن لكل اتحاد الحصول على منحة قيمتها 1.5 ملايين دولار، على أن يخصص 500 ألف دولار منها لكرة القدم للسيدات، وذلك قبل يناير 2021.

كذلك يحق لكل اتحاد وطني التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فوائد بقيمة تصل إلى خمسة ملايين دولار، من أجل أنشطة؛ منها استئناف المسابقات وتنفيذ بروتوكولات العودة.

وقال رين إن أزمة "كورونا" كلفت كرة القدم العالمية 14 مليار دولار، وذلك يشمل الاتحادات الوطنية وأكاديميات الشباب؛ لكن لا يشمل الأندية على المستوى الدولي.

وأضاف الفنلندي رين أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية وإفريقيا تضررت بالأزمة أكثر من أوروبا.

وشدّد رين أيضا على أنه سيجرى مراقبة آلية استخدام أموال الدعم عن كثب، في ظل تذمر بعض الاتحادات إزاء قواعد الامتثال الصارمة.

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على عملية توزيع المساعدات المتعلقة بأزمة (كوفيد-19) من جانب "فيفا": "الفساد ليس له مكان في "الفيفا". لذلك، علينا أن نضمن استخدام الدعم بالشكل الصحيح".