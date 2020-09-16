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كُتّاب وآراء
"حمد الله" يحصد ثمار التألق أمام "سابهان الإيراني"
حصد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه اللافت أمام سابهان الإيراني، في المواجهة التي انتهت بفوز الأول بهدفين دون رد، ليرد بذلك على محرم نويدکيا، مدرب سباهان، الذي أكد في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة بأنه قادر على إيقاف الغوليادور المغربي.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المغربي عبد الرزاق حمد الله البالغ من العمر 29 سنة كأفضل لاعب في مباراة فريقه، بعدما سجل هدفين في شباك الفريق الإيراني، على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة، ليرتفع رصيد الفريق النصراوي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق نقطتين عن السد القطري الوصيف.
ويواصل المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي تألقه بقميص النصر السعودي، سواء بالدوري المحلي الذي احتل صدارة هدافيه بـ29 هدفا أو على المستوى القاري، إذ يعتبر هداف البطولة برصيد 4 أهداف، كما سجل في 7 مباريات متتالية بالبطولة (8 أهداف)، ليصبح أول لاعب في تاريخ النصر يسجل في 7 مباريات متتالية في البطولة.
ووصل حمد الله إلى 91 هدفا بالقميص النصراوي في مختلف المسابقات ويمكنه تسجيل المزيد في المقبل من المواعيد نظرا لاعتماد الطاقم التقني على خدماته بشكل أساسي في مختلف المباريات، إذ أصبح لاعبا لا يمس داخل تشكيلة العالمي عقب المستويات الكبيرة التي بصم عليها منذ التحاقه بالمجموعة الحالية.