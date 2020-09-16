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كُتّاب وآراء
القادوري يقدّم "خدمة كبيرة" إلى مزراوي ولبيض
يواجه المغربي عمر القادوري تحديا صعبا بغية بلوغ دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية رفقة ناديه باوك سالونيكا اليوناني، إذ سيتحتم عليهما حجز بطاقة التأهل أمام منافس روسي قوي ويتعلق الأمر بنادي كراسنودار.
وتمكن عمر القادوري من الإطاحة بمواطنه عادل تاعرابت، نجم بنفيكا البرتغالي، من الدور التأهيلي الثالث بدوري أبطال أوروبا بعد فوز ناديه بهدفين مقابل هدف واحد من توقيع ديمتريس جيانوليس وأندريا زيفكوفييتش؛ بينما سجل هدف الفريق البرتغالي اللاعب رفائيل فيريرا سيلفا في الدقيقة التسعين.
وأصيب أنصار بنفيكا البرتغالي بخيبة أمل كبيرة عقب خروج ناديهم بشكل مبكر من المسابقة تحت قيادة مدربهم الجديد- القديم خورخي جيسوس، لا سيما أن الإدارة عززت صفوف الفريق بصفقات بلغت 80 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي الحالي بغية التركيز في المسابقة القارية عقب خسارة الثنائية المحلية أمام غريمه بورتو في الموسم الماضي.
ويلعب نادي باوك سالونيكا اليوناني مواجهتين ضد كراسنودار الروسي في الدور المقبل، إذ سيخوض مباراة الذهاب يوم 22 شتنبر الجاري في روسيا على أن تجرى مواجهة الإياب بعد ثمانية أيام في اليونان؛ بينما يلتقي دينامو كييف الأوكراني مع جنت البلجيكي، على أمل الوصول إلى دور المجموعات بمشاركة 32 فريقا.
وتحسر الدولي المغربي أسامة الإدريسي، نجم أزد ألكمار الهولندي، على خروج ناديه بشكل مبكر من أمام دينامو كييف الأوكراني بعد الهزيمة بهدفين دون رد من توقيع جيرسون رودريجيز وميكولا شابارينكو. كما تغلب جنت البلجيكي 2-1 على ضيفه رابيد فيينا النمساوي.
وقدم عمر القادوري خدمة كبيرة إلى مواطنيه زكريا لبيض ونصير مزراوي، نجمي أياكس أمستردام، عقب إقصاء بنفيكا البرتغالي، إذ سيضمن عملاق الكرة الهولندية مقعدا في التصنيف الثاني لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي من تصفيات دوري أبطال أوروبا.