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كُتّاب وآراء
الأهلي السعودي يرغب في التعاقد مع المغربي فتوحي
يرغب مسؤولو نادي الأهلي السعودي لكرة القدم في التعاقد مع الدولي المغربي إدريس فتوحي، لاعب الحزم السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفق مصادر سعودية، فإن الصربي فالدان ميلويفيتش، مدرب الفريق، أعطى موافقته لبدء المفاوضات مع النجم المغربي فتوحي بغية التعاقد معه في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأن المجموعة ستخوض منافسات دوري الأبطال الأسيوية.
وجاءت رغبة الطاقم التقني لنادي الأهلي السعودي في التعاقد مع فتوحي عقب الموسم المتميز الذي بصم عليه بقميص نادي الحزم، رغم مغادرة الأخير الدوري الممتاز صوب القسم الثاني بعد احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة من 30 جولة.
ورشحت إدارة الأهلي فتوحي، البالغ من العمر 30 عاما، لخلافة النجم التونسي يوسف بلايلي المطلوب من قبل غلطة سراي التركي والأهلي المصري، والذي بات خروجه وشيكا هذا الصيف.
يشار إلى أن نجم عجمان الإماراتي السابق يعتبر من أبرز صناع اللعب في الدوري السعودي بعدما صنع عشرة أهداف لرفاقه، وينتظر خروجه من ناديه الحالي في ظل توصله بعروض احترافية من أندية سعودية وأخرى إماراتية.