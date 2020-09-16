آيت منا: استضافة وفد الزمالك ليست "خيانة للوطن"

هسبورت - آمال لكعيدا

عبر هشام آيت منا، رئيس نادي شباب المحمدية، عن استغرابه من الغضب العارم في صفوف أنصار الرجاء الرياضي بعد تصريح مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، بأن آيت منا، رئيس الفريق المتصدر للقسم الوطني الثاني، جهز فندقا على أعلى مستوى للقلعة البيضاء حين حلوله بالمملكة من أجل مواجهة الفريق "الأخضر" لحساب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعلق آيت منا على الموضوع، في حديث مع "هسبورت"، قائلا: "هذا إجراء عادي لا علاقة له بخيانة الوطن كما تم تأويله من طرف البعض. المغاربة كرماء وبلدنا مضياف. كل ما في الأمر أنني وعدت بتوفير أجواء سليمة لبعثة الزمالك".

وأضاف آيت منا أن وعده باستضافة الزمالك المصري لا علاقة له بأي محاولة لإغاظة الرجاء الرياضي، باعتباره خصم الفريق المصري في نصف نهائي منافسات "العصبة"، مردفاً أن "هذا إجراء لبق يدخل في إطار التقارب الحاصل بين الزمالك وشباب المحمدية، تمهيدا لحسم صفقات مرتقبة".

وزاد المتحدث نفسه أن "الرجاء الرياضي بدوره طالما كان ملعبه رهن إشارة مجموعة من الأندية الأجنبية من أجل التداريب، ولا أظن أن ذلك يمكن أن نصنفه ضمن خانة خيانة الوطن بأي حال من الأحوال".

وأثارت تصريحات مرتضى منصور حفيظة أنصار الرجاء الرياضي الذين عبروا عن استغرابهم من السبب الذي يمكن أن يجعل رئيس فريق مغربي يستضيف منافس فريق مغربي آخر، ويتعهد بضمان راحته، في إطار منافسة على أغلى مسابقة قارية للأندية.

جدير بالذكر أن التواصل بين آيت منا ومرتضى منصور جرى منذ أسابيع، في إطار مفاوضات رئيس شباب المحمدية للظفر بخدمات اللاعب حميد أحداد، المعار من الزمالك إلى الرجاء الرياضي.