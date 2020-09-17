24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)

  2. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. منظمة دولية تبسط توصيات لتقوية تمويل المنظومة المغربية للصحّة (5.00)

  4. الحق في الحياة.. لأي إنسان؟ (5.00)

  5. غضب من غياب تحاليل الوباء عن مختبرات مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | إيحاتارن يُقرر عن قميص المنتخب الوطني المغربي

إيحاتارن يُقرر عن قميص المنتخب الوطني المغربي

إيحاتارن يُقرر عن قميص المنتخب الوطني المغربي
هسبورت - حمزة اشتيوي
الخميس 17 شتنبر 2020 - 07:42

كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن مغربي الأصل محمد إيحاتارن، لاعب نادي "بي إس في إيندهوفن" الهولندي لكرة القدم، قرر تغيير المنتخب الذي سيُدافع عن ألوانه، مفضلا "أسود الأطلس" على "الطواحين" الهولندية، بعد أن اختار الأخير في بداية الأمر.

ووفق صحيفة "تلغراف"، فإن إيحاتارن راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإخبارها برغبته في تمثيل المنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة، ولم يشارك في أي مباراة بقميص "البرتقالي" رغم استدعائه في آخر مباراتين أمام كل من بولندا وإيطاليا، ضمن مسابقة دوري الأمم؛ إذ ظل حبيسا لدكة البدلاء.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد حاولت إقناع إيحاتارن بتمثيل المنتخب الوطني المغربي، لكنه فضل "الطواحين" الهولندية، قبل أن يجد صعوبة في إيجاد رسميته، ما دفعه إلى التفكير في العدول عن قراره من أجل لعب دقائق دولية أكبر بقميص "الأسود".

ويُعتبر إيحاتارن من الأسماء المميزة في "الدوري الهولندي الممتاز" خلال الفترة الأخيرة، ما دفع العديد من الأندية الأوروبية إلى البحث عن الاستفادة من خدماته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.