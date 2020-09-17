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كُتّاب وآراء
إيحاتارن يُقرر عن قميص المنتخب الوطني المغربي
كشفت تقارير إعلامية أوروبية أن مغربي الأصل محمد إيحاتارن، لاعب نادي "بي إس في إيندهوفن" الهولندي لكرة القدم، قرر تغيير المنتخب الذي سيُدافع عن ألوانه، مفضلا "أسود الأطلس" على "الطواحين" الهولندية، بعد أن اختار الأخير في بداية الأمر.
ووفق صحيفة "تلغراف"، فإن إيحاتارن راسل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإخبارها برغبته في تمثيل المنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة، ولم يشارك في أي مباراة بقميص "البرتقالي" رغم استدعائه في آخر مباراتين أمام كل من بولندا وإيطاليا، ضمن مسابقة دوري الأمم؛ إذ ظل حبيسا لدكة البدلاء.
وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد حاولت إقناع إيحاتارن بتمثيل المنتخب الوطني المغربي، لكنه فضل "الطواحين" الهولندية، قبل أن يجد صعوبة في إيجاد رسميته، ما دفعه إلى التفكير في العدول عن قراره من أجل لعب دقائق دولية أكبر بقميص "الأسود".
ويُعتبر إيحاتارن من الأسماء المميزة في "الدوري الهولندي الممتاز" خلال الفترة الأخيرة، ما دفع العديد من الأندية الأوروبية إلى البحث عن الاستفادة من خدماته.