الغزواني يخوض تجربة جديدة مع أسكولي الإيطالي

أوعنا بلعيد

عزز نادي أسكولي لكرة القدم، المنتمي إلى القسم الثاني بالدوري الإيطالي، صفوفه بالتعاقد رسميا مع الدولي المغربي الشاب أمين الغزواني، بموجب عقد يمتد إلى 5 سنوات، قادما من فروزينوني الإيطالي.

وأعلن الفريق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع اللاعب الغزواني، البالغ من العمر 19 سنة، أفضى إلى توقيع عقد انضمامه إلى المجموعة بعد تجربة احترافية خاضها على سبيل الإعارة مع نادي تورينو الموسم المنقضي.

وتعاقد مسؤولو اسكولي مع المدافع الأيمن للمنتخب الوطني المغربي للشباب بغية تعزيز الخط الخلفي لفريقهم، لا سيما وأن الوافد الجديد يمكنه اللعب في مختلف المراكز الدفاعية؛ إذ يعتبر "جوكيرا" يمكنه منح حلول أكبر للطاقم التقني.

وكان اللاعب سالف الذكر يخوض تداريبه بجدية والتزام وقتالية كبيرة مع الفريق الأول لنادي تورينو بغية اللعب مع الفريق الأول، بعدما راهن المدرب على خدماته عقب وقوفه على مؤهلاته البدنية والتقنية والتكتيكية، غير أن اللاعب قرر خوض تجربة جديدة هذا الصيف فور انتهاء فترة إعارته.

وأوضح نادي أسكولي في بيانه الرسمي أن الغزواني، الحامل للجنسيتين المغربية والإيطالية، سيحمل الرقم 5 في الموسم الجديد، كما تمنى له التوفيق مع المجموعة الجديدة الطامحة إلى تحقيق بطاقة التأهل صوب القسم الممتاز نهاية الموسم.