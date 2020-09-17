24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)

  2. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. منظمة دولية تبسط توصيات لتقوية تمويل المنظومة المغربية للصحّة (5.00)

  4. الحق في الحياة.. لأي إنسان؟ (5.00)

  5. غضب من غياب تحاليل الوباء عن مختبرات مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | الغزواني يخوض تجربة جديدة مع أسكولي الإيطالي

الغزواني يخوض تجربة جديدة مع أسكولي الإيطالي

الغزواني يخوض تجربة جديدة مع أسكولي الإيطالي
أوعنا بلعيد
الخميس 17 شتنبر 2020 - 03:48

عزز نادي أسكولي لكرة القدم، المنتمي إلى القسم الثاني بالدوري الإيطالي، صفوفه بالتعاقد رسميا مع الدولي المغربي الشاب أمين الغزواني، بموجب عقد يمتد إلى 5 سنوات، قادما من فروزينوني الإيطالي.

وأعلن الفريق الإيطالي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع اللاعب الغزواني، البالغ من العمر 19 سنة، أفضى إلى توقيع عقد انضمامه إلى المجموعة بعد تجربة احترافية خاضها على سبيل الإعارة مع نادي تورينو الموسم المنقضي.

وتعاقد مسؤولو اسكولي مع المدافع الأيمن للمنتخب الوطني المغربي للشباب بغية تعزيز الخط الخلفي لفريقهم، لا سيما وأن الوافد الجديد يمكنه اللعب في مختلف المراكز الدفاعية؛ إذ يعتبر "جوكيرا" يمكنه منح حلول أكبر للطاقم التقني.

وكان اللاعب سالف الذكر يخوض تداريبه بجدية والتزام وقتالية كبيرة مع الفريق الأول لنادي تورينو بغية اللعب مع الفريق الأول، بعدما راهن المدرب على خدماته عقب وقوفه على مؤهلاته البدنية والتقنية والتكتيكية، غير أن اللاعب قرر خوض تجربة جديدة هذا الصيف فور انتهاء فترة إعارته.

وأوضح نادي أسكولي في بيانه الرسمي أن الغزواني، الحامل للجنسيتين المغربية والإيطالية، سيحمل الرقم 5 في الموسم الجديد، كما تمنى له التوفيق مع المجموعة الجديدة الطامحة إلى تحقيق بطاقة التأهل صوب القسم الممتاز نهاية الموسم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.