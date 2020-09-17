24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترميم قصبة الوداية (5.00)

  2. "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)

  3. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  4. حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط (5.00)

  5. الدرك يتصدى لترويج الشيرا والكوكايين في خنيفرة (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | ‪المغربي سامي فرج يربك حسابات سوشو الفرنسي

‪المغربي سامي فرج يربك حسابات سوشو الفرنسي

‪المغربي سامي فرج يربك حسابات سوشو الفرنسي
أوعنا بلعيد
الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:16

يواجه نادي سوشو الفرنسي لكرة القدم تحديا صعبا يتجلى في قدرته على الحفاظ على خدمات موهبته المغربية سامي فرج، بعدما أبدت عدة أندية رغبتها الكبيرة في نيل خدماته هذا الصيف.

ووفق مصادر فرنسية من بينها جريدة "فرانس فوتبول" فإن ناديي شتوتغارت وإينتراخت فرانكفورت من الدوري الألماني يرغبان في التعاقد مع الموهوب المغربي البالغ من العمر 18 سنة.

كما دخل نادي فياريال الإسباني على خط التعاقد مع سامي فرج، الذي سينتهي عقده صيف 2021، وتطمح إدارة سوشو إلى تقديم أول عقد احترافي له وعدم السماح له بالخروج من النادي، نظرا لإمكاناته الكبيرة والمؤهلات التي يتوفر عليها.

ورغم أن المدير الرياضي لنادي شتوتغارت الألماني سفين ميسلينتات استبعد خيار التعاقد مع أسماء جديدة في الوقت الحالي، غير أن الموهبة التي يزخر بها الشاب المغربي دفعت الطاقم التقني للنادي الألماني إلى الاهتمام بخدماته ومحاولة جلبه هذا الصيف.

ويعتبر اللاعب سالف الذكر جوهرة خط الوسط حاليًا في سوشو المنتمي إلى القسم الثاني ضمن الدوري الفرنسي، وهو في طريقه ليصبح لاعبا محترفا، إذ تحاول إدارة ناديه الحالي عرض عقد احترافي عليه يمتد لثلاث سنوات. ويبدو الأمر صعبا على اعتبار أن اللاعب لا يضع البقاء في فرنسا ضمن أولوياته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.