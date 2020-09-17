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كُتّاب وآراء
المغربي سامي فرج يربك حسابات سوشو الفرنسي
يواجه نادي سوشو الفرنسي لكرة القدم تحديا صعبا يتجلى في قدرته على الحفاظ على خدمات موهبته المغربية سامي فرج، بعدما أبدت عدة أندية رغبتها الكبيرة في نيل خدماته هذا الصيف.
ووفق مصادر فرنسية من بينها جريدة "فرانس فوتبول" فإن ناديي شتوتغارت وإينتراخت فرانكفورت من الدوري الألماني يرغبان في التعاقد مع الموهوب المغربي البالغ من العمر 18 سنة.
كما دخل نادي فياريال الإسباني على خط التعاقد مع سامي فرج، الذي سينتهي عقده صيف 2021، وتطمح إدارة سوشو إلى تقديم أول عقد احترافي له وعدم السماح له بالخروج من النادي، نظرا لإمكاناته الكبيرة والمؤهلات التي يتوفر عليها.
ورغم أن المدير الرياضي لنادي شتوتغارت الألماني سفين ميسلينتات استبعد خيار التعاقد مع أسماء جديدة في الوقت الحالي، غير أن الموهبة التي يزخر بها الشاب المغربي دفعت الطاقم التقني للنادي الألماني إلى الاهتمام بخدماته ومحاولة جلبه هذا الصيف.
ويعتبر اللاعب سالف الذكر جوهرة خط الوسط حاليًا في سوشو المنتمي إلى القسم الثاني ضمن الدوري الفرنسي، وهو في طريقه ليصبح لاعبا محترفا، إذ تحاول إدارة ناديه الحالي عرض عقد احترافي عليه يمتد لثلاث سنوات. ويبدو الأمر صعبا على اعتبار أن اللاعب لا يضع البقاء في فرنسا ضمن أولوياته.