مصدر جامعي ينفي التوصل بمراسلة اللاعب إيحاتارن

أوعنا بلعيد

نفى مصدر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم صحة التقارير الإعلامية الدولية التي ربطت مستقبل مغربي الأصل هولندي الجنسية محمد أمين إيحاتارن، نجم إيندهوفن الهولندي، بالدفاع عن ألوان الأسود خلال المقبل من المواعيد، بعدما قرر في وقت سابق تمثيل الطواحين الهولندية.

وأكد المصدر المذكور أن إيحاتارن لم يتصل بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نهائيا، بعدما أشيع عنه أنه يرغب في تمثيل المنتخب الوطني وتغيير وجهته عقب استدعائه في وقت سابق لتمثيل المنتخب الهولندي.

وكانت جريدة "أبولا" البرتغالية كتبت نقلا عن "تيليغراف" الهولندية، أن إيحاتارن مستاء من تهميشه في مباراتي هولندا أمام بولونيا وإيطاليا برسم دوري الأمم الأوروبية، إذ ظل حبيس كرسي البدلاء.

وأضاف المصدر البرتغالي أن البالغ من العمر 18 سنة قرر التراجع عن تمثيل هولندا واللعب للمغرب، مضيفا أنه اتصل بالجامعة من أجل ذلك، غير أن المسؤول الجامعي المذكور قال إن "هذا الكلام غير صحيح، ولا شيء منه حصل إلى حدود هذه اللحظة".

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حاولت إقناع إيحاتارن بتمثيل المنتخب الوطني المغربي، لكنه فضل الدفاع عن ألوان هولندا، قبل أن يجد صعوبة في إيجاد رسميته، نظرا لتوفر تشكيلة الطواحين على نجوم عديدة في مختلف المراكز.

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر تم اختياره ضمن القائمة الموسعة للمرشحين للتتويج بجائزة الفتى الذهبي 2020 التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم.