الإصابة تبعد حكيم زياش عن قمة تشيلسي ليفربول

أوعنا بلعيد

أبلغ الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أنصار ناديه خبرا سيئا عندما أكد غياب أربعة لاعبين رئيسيين عن مباراة القمة بالجولة الثانية أمام ليفربول، ويتعلق الأمر بالدولي المغربي حكيم زياش وكريستيان بوليسيك وبن تشيلويل بسبب الإصابة، وتياغو سيلفا لعدم اكتمال لياقته البدنية.

وكشف فرانك لامبارد عن آخر الأخبار حول الإصابات بفريقه تشيلسي قبل مباراة الدوري الممتاز، وجاءت صادمة لجماهير البلوز، قائلا: "شيلويل ليس جاهزا للمباراة ولا كريستيان بوليسيتش، نأمل أن يعملا بشكل جيد خلال الأسبوع المقبل، بينما حكيم زياش ليس جاهزًا أيضًا للمباراة، لكن الألماني تيمو فيرنر سيكون حاضرا وجاهزا لخوض اللقاء".

ويستضيف البلوز بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" حامل اللقب ليفربول، في مواجهة القمة التي سيغيب عنها المايسترو المغربي حكيم زياش، بينما ستشهد وجود هداف الدوري الإنجليزي برصيد ثلاثة أهداف المصري محمد صلاح.

وبدأ لاعبو البلوز بداية جيدة خلال الموسم الجديد بعدما تمكنوا من الفوز يوم الإثنين الماضي على برايتون آند هوف ألبيون في ملعب "أميكس" بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكن هذا الأسبوع سيكون الأكثر صعوبة عندما يستضيفون أبطال الدوري الذين بدؤوا دفاعهم عن اللقب بفوز صعب (4-3) على الوافد الجديد ليدز يونايتد الذي يدربه الأرجنتيني بيلسا.

وكان البلوز قد لعبوا بدون حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش وبن تشيلويل وتياجو سيلفا في المباراة السابقة على الساحل الجنوبي ورغم ذلك تمكنوا من تحقيق الفوز، وهو ما يأمل أنصار تشلسي تكراره هذه المرة على حساب أبناء الداهية الألماني يورغان كلوب، لا سيما بعد استعادة خدمات مهاجمهم القوي تيمو فيرنر.