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الرئيسية | رياضة | "خاليلوزيتش" يطلب تقريرا مفصلا عن ثلاثة لاعبين

"خاليلوزيتش" يطلب تقريرا مفصلا عن ثلاثة لاعبين

"خاليلوزيتش" يطلب تقريرا مفصلا عن ثلاثة لاعبين
أوعنا بلعيد
السبت 19 شتنبر 2020 - 06:48

طلب البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، من طبيب المنتخب تمكينه من تقرير مفصل عن الحالة الصحية لثلاثة لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بيونس عبد الحميد، مدافع ستاد ريمس الفرنسي، ونور الدين مرابط، مهاجم النصر السعودي، وحكيم زياش، صانع ألعاب تشلسي.

وعلمت هسبريس من مصادرها أن الناخب الوطني طلب تمكينه من تقرير مفصل عن الحالة الصحية للاعب يونس عبد الحميد المصاب بفيروس كورونا، بينما يعاني الثنائي نور الدين مرابط وحكيم زياش من إصابات عضلية.

وأوضحت مصادرنا أن المدرب أخبر طبيب الأسود، سعيد الزاكيني، بضرورة اطلاعه على الحالة الصحية للاعبين المصابين، سواء إصابات رياضية أو بفيروس كورونا، من أجل معرفة ما إذا كان بإمكانهم المشاركة في المباراتين الوديتين أمام كل من السنغال والكونغو.

ويرتقب أن يتوصل مدرب الأسود بتقريرين؛ الأول عن حالة يونس عبد الحميد المصاب بفيروس كورونا، والثاني عن الحالة الصحية لحكيم زياش ونور الدين لمرابط، بعد إصابتهما رفقة تشيلسي والنصر السعودي.

وينتظر أن يعلن المدرب البوسني عن لائحة الأسود لخوض المباراتين الوديتين في 20 من الشهر الجاري، علما أن المباراة الأولى أمام المنتخب السينغالي ستجرى في الـ 9 من أكتوبر المقبل بينما ستعلب المباراة الثانية في الـ 13 منه.

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