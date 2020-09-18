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الرئيسية | رياضة | "فيفا" يوافق على تمثيل منير الحدادي للمنتخب المغربي

"فيفا" يوافق على تمثيل منير الحدادي للمنتخب المغربي

"فيفا" يوافق على تمثيل منير الحدادي للمنتخب المغربي
أوعنا بلعيد
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:40

أصبح بإمكان مغربي الأصل إسباني الجنسية منير الحدادي، مهاجم اشبيلية الإسباني، الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي على الرغم من لعبه في وقت سابق بقميص الماتادور الإسباني، وذلك بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمناسبة مؤتمره السبعين، اللوائح الجديدة الخاصة بوضع اللاعبين أصحاب الجنسيات المتعددة.

هذا الاجتماع الـ70 للاتحاد الدولي، الذي تم عقده عبر تقنية الفيديو مباشرة من زيوريخ السويسرية اليوم الجمعة، والذي عرف مشاركة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان ينتظره بفارغ الصبر أنصار الأسود واللاعب منير الحدادي.

ووافق مجلس "الفيفا" والاتحادات الأعضاء على التعديلات التي أدخلت على اللوائح الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، والتي دخلت حيز التنفيذ فور انعقاد المؤتمر السبعين. وهكذا، يصبح منير الحدادي مؤهلاً لارتداء قميص أسود الأطلس إذا قدم طلبًا لتغيير الجنسية الرياضية.

وسمح الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية للاعبين بتغيير الفريق الوطني الأول بعد المشاركة في ثلاث مباريات كحد أقصى، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات العالمية والقارية، قبل بلوغهم سن الـ21 عاما بثلاث سنوات على الأقل، وسيمنع على أي لاعب تغيير المنتخب الأول بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم أو نهائيات الاتحادات القارية.

كما صادق الجمع العام لـ"الفيفا" على مشروع قانون جديد يمنع منح الجنسية لأي لاعب لا ينتمي أحد والديه إلى البلد الذي يريد تمثيله.

وكان المهاجم سالف الذكر ينتظر قرار "الفيفا" لمنحه فرصة ثانية وبداية جديدة مع أسود الأطلس، وأسر بأن الرجال الذين يشكلون المنتخب الوطني لاعبون رائعون وبأنه سيكون فخورًا بقدرته على اللعب إلى جانبهم من أجل كتابة صفحات جميلة من كرة القدم المغربية معًا.

وفي حديثه عن ذلك، قال قائد المنتخب المغربي السابق نور الدين النيبت، الذي أصبح مدير المنتخبات الوطنية، في تصريح سابق لصحيفة "استاديو ديبورتيفو"، إنه متفائل لمنير، موردا: "تحدثت إلى منير بعد نهائي الدوري الأوروبي، إنه مغربي فخور. نحن متفائلون بشأن التغييرات التي اقترحها الفيفا والتي قد تسمح له بتمثيل المغرب في يوم من الأيام".

من جانبه، أكد الناخب المغربي وحيد خاليلوزيتش في وقت سابق أن منير الحدادي يرغب في الدفاع عن ألوان الأسود وقد ظهر ذلك خلال احتفاله بعد تتويجه بمسابقة اليوروباليج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - RACHID الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:53
مبروك علينا كاس افريقيا وكاس العلام وكاس البلار
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22
2 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:54
الرجل الذي سوءيل لو أعطت لك الفرصة للاختيار من ستختر قال :اسبانيا ماذا ننتظر وحمد الله القناص لم يضمه الفساد الكروي
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16
3 - anas th الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:55
مابغيناهش غير يبقا بألوان إسبانية مغيجيش معاه توني ديال لموغريب
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15
4 - khalid الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:56
عبرة لم يعتبر ،، اللهم اجمع شملنا في وطننا و وفقا اللهم للصلاح و احفظ اللهم المغرب من طنجة الى الكويرة و احفظ اللهم المغاربة شعبا و ملِكاً آمييين يارب
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4
5 - Badr الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:56
مرحبا بيك في المنتخب الوطني المغربي لي كبير عليك
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2
6 - Rifeño الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:56
هنيئاً للمغرب ، منتخب الأمازيغ الأصل سواءاً كان مستعرباً أو أمازيغياً ، نحن كلنا مغاربة ذو عرق أمازيغي ، حتى إذا المستعرب يريد أن يمثل عرق آخر ، فلا نلومه ، نحن كلنا مغاربة في الأخير .
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-19
7 - rachid الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:57
فاش كانت كرة فرجليه ختار السبليون. فاش ما بقى تيسوى بصلة و تيلعب غير احتياط في إشبيلية عاد بانلو المنتخب. ما عندنا ما نديرو به.
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17
8 - مغربي وافتخر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 16:58
ماعندنا ما نديرو بيه...نسى نهار اختار اسبانيا ولعب 10 دقايق وأول تصريح صحفي مع البين صبور قاليك لو خيروني للمرة العاشرة غادي نختار اسبانيا...الوطنية لا تباع ولا تشترى
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12
9 - ضيّعتَ فرصة العمر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:00
هذا اللاعب ضيع فرصة العمر. كان من الأفضل له الاستمرار في صفوف المنتخب الإسباني وقد يصبح يوما لاعبا في أعرق الأندية العالمية برشلونة او ريال مدريد
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-17
10 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:03
لو لم يتخل عنه الاسبان و يطردوه من منتخبهم لما التفت أبداً للمنتخب المغربي..فلا داعي لتزيين صورته بكلام معسول من قبيل "مغربي فخور"..
ماذا جنينا من الاعتماد على اللاعبين "المغاربة ؟؟" الذين لا يتكلمون حتى بالعربية الدارجة المغربية ؟ ماذا جنينا من وراءهم ؟ لا شيء إلا الخيبات.
عندما كان المنتخب يصل للنهائيات أو يربح البطولات كان ذلك بالإعتماد على لاعبين مغاربة، مغاربة حقيقيون، لا أبناء أوروبا و غيرهم.
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12
11 - ما نبيه الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:03
مانبيه لدينا لاعبين افضل منه ، حتى شاط عاد جا عندنا
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5
12 - atika الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:05
بن شرقي افضل منه ويجب أن تنتهي عقدة اللاعب المحلي أو اللاعب الذي يلعب في الدوريات العربيه وان لا ينظر إليهم المغاربه بنقص قيمة
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8
13 - يوسف الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:06
لا مرحبا و لا مرحبا و لا مرحبا....
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11
14 - ميلود لوسور الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:08
مرحبا به اذا كان يرغب في تمثيل اامغرب والمغاربة اما اذا كان يسعى الى تمثيل جزء من المغاربة فاخسن له ولجميع المغاربة ان يبقى اجنبيا
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1
15 - عبدالله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:08
نتمنى له التوفيق مع المنتخب المغربي. نتمنى من المشجعين المغاربة الذين لم ينسو له اختيار المنتخب الاسباني ان يسامحوه. كان صغير السن ولا يعلم في الحياة الرياضية كثيرا.
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-8
16 - بنادم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:09
شاف المستقبل مع المنتخب الاسباني مادوهاش فيه قال اللهم المنتخب المغرب ولا والو.
تمثيل المنتخب المغربي يأتي من القلب ليس بالجنسية والسلام.
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10
17 - رأي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:09
ميزانية هذا المنتخب الفاشل لو وزعت على المستشفيات كان افضل.... منتخب بميزانية ضخمة و بدون لقب منذ السبعينات
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13
18 - حبيب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:11
مرحبا بك لتمثيل بلدك و اثبات روحك الوطنية و نتمنى لك التوفيق و ستجد منا كجماهير كل الحب و التشجيع
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-9
19 - ماجد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:13
اللعب للمنتخب هو شرف لكل لاعب غيور على الوطن و الوطنية.. أما أن تختار اسبانيا في الأول و عندما لا يتم استدعاءك. تلجأ للمنتخب الذي لم تختره في الأول فهذا بعيد عن الوطنية كما أن السيد لم يكلف نفسه رفع الراية المغربية في الدوري الاوروبي و حمل الراية الأمازيغية التي نحترمها لكنها ليست راية رسمية للبلد..
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4
20 - لا ثم لا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:13
لا أدري كيف لشخص ان يدافع عن الوان منتخب رفض الانتماء اليه من قبل وبأي وجه سيقابل الجماهير
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8
21 - أنس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:15
منير الحدادي اختار منتخب اسبانيا فاش كان عندو الخيار و هدا حقو و لكن دابا اذا كان عندنا ناخب يحترم نفسه و يحترم الجمهور ماخصوش يقبل الانضمام ديالو للمنتخب. المغرب ليس بديلا للفشل في اسبانيا.
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8
22 - جواد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:16
مرحبا بالاسود المغربي في عرينه. نتمنى له التوفيق مع منتخبنا ان شاء الله
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-8
23 - العربي المكلوت الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:18
يمشي غير يبعد منا حتا لاحتو اسبانيا عاد جاي.. زيد عليها منفخ كيهز غي الراية دالأمازيغ خير دليل نهائي أوروبا ليغ. بونو والنصيري هازين الراية دالمغرب وهو لا.
زيد عليها مهاجم عيان حمدالله أحسن منو بكثييييير
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6
24 - مغربي و أفتخر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:21
لي ما بغنا مابغيناهش
حتى حفت ليه و مبغاتوش إسبانيا لي فضلها علينا بغا دبا إرجع لمنتخب المغربي، لا لا مبغيناك و معندنا منديرو بيك و لتكون عبرة لمن بعدك
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7
25 - tarragona الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:25
نحن نحتاج إلى مستشفيات وجامعات ومعامل ووووووو اما بالنسبة للاعب فمستواه دون المتوسط مثله مثل جميع لاعبي البطولة
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0
26 - comunidad marroquí en España الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:27
Bienvenido Munir en la selección marroquí. te deseamos toda la suerte del mundo.
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0
27 - كوايري الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:27
منير الحدادي كوايري النفسية ديالو تهزات بسبب تهميشه من طرف الاسبان مزال عندو ما يقول
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0
28 - jamal الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:28
لا يشرف ان تلعب مع المغرب هنا مكنعرفوكش بعداك
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0
29 - من سوس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:33
في 2021 صيصبح منتخب المغرب من افظل المنتخبات في إفريقيا بهذه اللاعبين الريفين في أروبا
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