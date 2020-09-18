"فيفا" يوافق على تمثيل منير الحدادي للمنتخب المغربي

أوعنا بلعيد

أصبح بإمكان مغربي الأصل إسباني الجنسية منير الحدادي، مهاجم اشبيلية الإسباني، الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي على الرغم من لعبه في وقت سابق بقميص الماتادور الإسباني، وذلك بعدما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بمناسبة مؤتمره السبعين، اللوائح الجديدة الخاصة بوضع اللاعبين أصحاب الجنسيات المتعددة.

هذا الاجتماع الـ70 للاتحاد الدولي، الذي تم عقده عبر تقنية الفيديو مباشرة من زيوريخ السويسرية اليوم الجمعة، والذي عرف مشاركة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان ينتظره بفارغ الصبر أنصار الأسود واللاعب منير الحدادي.

ووافق مجلس "الفيفا" والاتحادات الأعضاء على التعديلات التي أدخلت على اللوائح الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، والتي دخلت حيز التنفيذ فور انعقاد المؤتمر السبعين. وهكذا، يصبح منير الحدادي مؤهلاً لارتداء قميص أسود الأطلس إذا قدم طلبًا لتغيير الجنسية الرياضية.

وسمح الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية للاعبين بتغيير الفريق الوطني الأول بعد المشاركة في ثلاث مباريات كحد أقصى، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات العالمية والقارية، قبل بلوغهم سن الـ21 عاما بثلاث سنوات على الأقل، وسيمنع على أي لاعب تغيير المنتخب الأول بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم أو نهائيات الاتحادات القارية.

كما صادق الجمع العام لـ"الفيفا" على مشروع قانون جديد يمنع منح الجنسية لأي لاعب لا ينتمي أحد والديه إلى البلد الذي يريد تمثيله.

وكان المهاجم سالف الذكر ينتظر قرار "الفيفا" لمنحه فرصة ثانية وبداية جديدة مع أسود الأطلس، وأسر بأن الرجال الذين يشكلون المنتخب الوطني لاعبون رائعون وبأنه سيكون فخورًا بقدرته على اللعب إلى جانبهم من أجل كتابة صفحات جميلة من كرة القدم المغربية معًا.

وفي حديثه عن ذلك، قال قائد المنتخب المغربي السابق نور الدين النيبت، الذي أصبح مدير المنتخبات الوطنية، في تصريح سابق لصحيفة "استاديو ديبورتيفو"، إنه متفائل لمنير، موردا: "تحدثت إلى منير بعد نهائي الدوري الأوروبي، إنه مغربي فخور. نحن متفائلون بشأن التغييرات التي اقترحها الفيفا والتي قد تسمح له بتمثيل المغرب في يوم من الأيام".

من جانبه، أكد الناخب المغربي وحيد خاليلوزيتش في وقت سابق أن منير الحدادي يرغب في الدفاع عن ألوان الأسود وقد ظهر ذلك خلال احتفاله بعد تتويجه بمسابقة اليوروباليج.