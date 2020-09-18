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كُتّاب وآراء
هذه وثيقة حكم "الطاس" في قضية الوداد والترجي
توصلت "هسبورت"، حصريا، بمجموعة من القرارات التي اتخذتها محكمة التحكيم الرياضية (طاس)، بشكل نهائي، في ما بات يعرف بـ"فضيحة رادس" بين الوداد الرياضي والترجي التونسي.
ومن بين القرارات التي جاءت في الحكم المدون في أزيد من 40 صفحة، ما يلي:
ـ اختصاص محكمة التحكيم الرياضية بالفصل في الاستئناف الذي تقدم به الوداد الرياضي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.
ـ رفض الاستئناف الذي تقدم بطلبه الوداد الرياضي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.
ـ تأييد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.
ـ دفع الوداد الرياضي رسوم مكتب محكمة "TAS" البالغة 1000 "فرنك سويسري"، فضلا عن 3000 "فرنك سويسري" للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وللترجي التونسي، ومثلها للترجي التونسي كمساهمة في الرسوم القانونية والنفقات الأخرى.
ـ رفض جميع الاقتراحات والطلبات الأخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
على الزيات أن يسلك المساطير والإجراءات القانونية لخصم 6نقط من الوداد وسحب اللقب وإعلان الرجاء بطلا
متتبع
ستنهض الوداد وستعود أقوى لتشكل إلى جانب باقي الأندية الوطنية التي تعمل بجد واجهة لامعة للكرة المغربية ان شاء الله. هاردلاك وداد
وأتمنى أن يُعْطى نفس الاهتمام أو أكثر لأمور أخرى من طرف المسؤولين والشعب : التعليم وما أدراك ما التعليم ، الصحة ، التشغيل . . .