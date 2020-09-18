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الرئيسية | رياضة | هذه وثيقة حكم "الطاس" في قضية الوداد والترجي

هذه وثيقة حكم "الطاس" في قضية الوداد والترجي

هذه وثيقة حكم "الطاس" في قضية الوداد والترجي
هسبورت - آمال لكعيدا
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:30

توصلت "هسبورت"، حصريا، بمجموعة من القرارات التي اتخذتها محكمة التحكيم الرياضية (طاس)، بشكل نهائي، في ما بات يعرف بـ"فضيحة رادس" بين الوداد الرياضي والترجي التونسي.

ومن بين القرارات التي جاءت في الحكم المدون في أزيد من 40 صفحة، ما يلي:

ـ اختصاص محكمة التحكيم الرياضية بالفصل في الاستئناف الذي تقدم به الوداد الرياضي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.

ـ رفض الاستئناف الذي تقدم بطلبه الوداد الرياضي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.

ـ تأييد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.

ـ دفع الوداد الرياضي رسوم مكتب محكمة "TAS" البالغة 1000 "فرنك سويسري"، فضلا عن 3000 "فرنك سويسري" للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وللترجي التونسي، ومثلها للترجي التونسي كمساهمة في الرسوم القانونية والنفقات الأخرى.

ـ رفض جميع الاقتراحات والطلبات الأخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - الحياد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:15
الخطء الوحيد لي دارتو وداد هو خرجات من التيران وماكملاتش الماتش امام فريق عيان .
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38
2 - ayoub الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:16
انا كرجاوي محب للكرة مغربية ...من وجهت نضري يجب رد اعتبار للكرة مغربية ووضعها فالقمة ..اولا تتويج بكاس العصبة ...تانيا تتويج بكأس كاف ..تالتا تتويج بكأس افريقيا .ليس بمستحيل
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49
3 - رئيس فاشل الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:17
الصراحة السبب هو الناصيري وئيس الوداد لي خلاهم يخرجو من المقابلة بعد ماكانت الوداد هي المسيطرة على المقابلة فنيا و نفسيا كون كملو الماتش كون ربحنا لكن اش تدير لرئيس فاشل يغير المدربين كل يومين ، لك الاه يا ودادي
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9
4 - سارتر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:17
بصغة مبسطة خسرت الوداد الدعوى ؟
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15
5 - النورس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:21
الوداد اكيد مظلومة لانها تستحق البطولة القارية بالرغم من انسحابها من المقابلة ..ولكن الملف الذي تقدمت به لم يقنع محكمة الطاس..وهذا درس أخر للعصبة التي تسلك طرق ملتوية لوضع العراقيل أمام الفرق المنافسة للفريق المعلوم ..لكن هذا السلوك لم ينفع مع محكمة الطاس...
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-11
6 - الكروي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:21
كانت الكلمة للوداد في المبارة وكان سيفوز بالكأس لكن لقجع والناصري بددوا حلم وداد الامة
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3
7 - abdoo abdoo abdoo abdoo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:28
الحكم نهائي ومضمونه إنسحاب الوداد
على الزيات أن يسلك المساطير والإجراءات القانونية لخصم 6نقط من الوداد وسحب اللقب وإعلان الرجاء بطلا
متتبع
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-8
8 - مهتم بكرة القدم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:30
الوداد ضيعت التأهيل في مقابلة الذهاب وأمام جمهورها، كان عليها أن تنتصر وبحصة عريضة لتفادى كل هده المشاكل والمطبات في مقابلة الإياب.
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-2
9 - ملاحظ الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:38
وبذلك فالطاس حسمت اليوم قرارها في فضيحة نهاية العاربالحكم لصالح الترشي بطلا للنسخة .ستبقي فضيحة رادس وصمة عار في تاريخ إفريقيا حيث انكشفت المسرحية وعرت الفساد والرشوة المنتشرة داخل الكاف والترشي والاهلي والزمالك...من يبيع ضميره وشرفه سوف يبيع أهله ووطنه.
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2
10 - York الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:48
رئيس لاعلاقة له بالمجال الرياضي.رئيس من المقاطعة ال رئاسة اعرق فريق باادارالبيضاء. رقم قياسي من المدربين. تعاقدات كلها فاشلة باستثناء صفقة كازادي. لا يمكن لرئيس فريق ان يفهم في كل شيء. دع الأمور لذوي الاختصاص.
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0
11 - عقا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:50
لبكا مور الميت خسارة. لا شيء غير الميدان ساحة للأنتصار. ربما هي ضارة نافعة إن استلهمت منها الوداد الدروس واستجمعت قولها للبصم على مواسم رائعة تعيد الاعتبار لها وللكرة المغربية. الانتصار بالقلم نصف هزيمة لو تأملها بعض الذين يفتقدون للروح الرياضية.
ستنهض الوداد وستعود أقوى لتشكل إلى جانب باقي الأندية الوطنية التي تعمل بجد واجهة لامعة للكرة المغربية ان شاء الله. هاردلاك وداد
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2
12 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:50
الخطأ يكمن في عدم معاملتهم بأسوء من معاملتهم ، الان الطاس شرعت للفوز بأي طريقة ولو بالتهديد و الوعيد و شرعت كذلك لدخول قوات مسلحة للملعب، البوليس التونسي ضرب اللاعبين المغاربة ولم نعاملهم بالمثل، ثم جمهور الوداد هوجم بالغازات في تونس سنة 2011 ولم نعاملهم بالمثل ، الان يجب التفنن في الحيل و لقولب للفوز انتهى
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3
13 - محمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:53
الوداد فريق عريق ظلم في رادس في أفريقيا لا توجد كرة لا تحكيم. الوداد سوف يفوز هذا العام باللقب الافريقي و المحلي
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0
14 - جلال الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:57
لو توضح الطاس الاسباب استندت اليها اتخاذ الحكم صالح الترشي هل الطاس اعتبرت الوداد المنسحب ام لا اذا اعتبرت الطاس الوداد منسحب خسر مباراة اذن يجب معاقبة الوداد على انسحابه عقوبة تكون سنتين رغم ان الحكم ومراقب جميع الشهود اعتبروا الوداد لم ينسحب اذا كان الوداد انسحب اذن لعبه في العصبة هذا الموسم هو الباطل مالم تخبرنا الطاس الاسباب التي دعت اصدار حكمها فهو الحكم الفاسد مشكوك يجب تخبرنا الطاس الوداد انسحب ام لا اكيد الوداد سوف يطعن في القرار حتى نعرف الاسباب صدور القرار
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1
15 - محب للرياضة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:57
الوداد يستحق التتويج لا محالة. ورغم ما حدث يبقى فريقا يشرف وجه المغاربة . لكن لا يجب التباكي على ما فات.
وأتمنى أن يُعْطى نفس الاهتمام أو أكثر لأمور أخرى من طرف المسؤولين والشعب : التعليم وما أدراك ما التعليم ، الصحة ، التشغيل . . .
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