هذه وثيقة حكم "الطاس" في قضية الوداد والترجي

هسبورت - آمال لكعيدا

توصلت "هسبورت"، حصريا، بمجموعة من القرارات التي اتخذتها محكمة التحكيم الرياضية (طاس)، بشكل نهائي، في ما بات يعرف بـ"فضيحة رادس" بين الوداد الرياضي والترجي التونسي.

ومن بين القرارات التي جاءت في الحكم المدون في أزيد من 40 صفحة، ما يلي:

ـ اختصاص محكمة التحكيم الرياضية بالفصل في الاستئناف الذي تقدم به الوداد الرياضي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.

ـ رفض الاستئناف الذي تقدم بطلبه الوداد الرياضي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.

ـ تأييد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتاريخ 15 شتنبر 2019.

ـ دفع الوداد الرياضي رسوم مكتب محكمة "TAS" البالغة 1000 "فرنك سويسري"، فضلا عن 3000 "فرنك سويسري" للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وللترجي التونسي، ومثلها للترجي التونسي كمساهمة في الرسوم القانونية والنفقات الأخرى.

ـ رفض جميع الاقتراحات والطلبات الأخرى.