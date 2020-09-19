المغربي مراد باتنا ينضم إلى فريق الفتح السعودي

هسبريس - متابعة

أعلن نادي الفتح السعودي لكرة القدم تعاقده مع الجناح المغربي مراد باتنا، بموجب عقد لمدة عامين.

وقال الفتح، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "اتفقت إدارة نادي الفتح مع اللاعب المغربي مراد باتنا، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين".

من جانبه، عبّر باتنا (30 عاماً) عن سعادته بالانضمام إلى صفوق الفريق السعودي، مؤكداً رغبته الكبيرة في تقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف ناديه الجديد وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع رفاقه.

ومن المقرر وصول اللاعب المغربي خلال الأيام المقبلة، عقب إنهاء الإجراءات المتعلقة بالسفر للالتحاق بالفريق.

وتنقل باتنا في صفوف أندية عديدة؛ بداية من حسنية أكادير والفتح الرباطي المغربيين، ثم مع الوحدة الإماراتي ومواطنه الجزيرة في الموسم المنصرم، حيث لم يتمكن من فرض نفسه مع هذا الأخير، إذ لعب 11 مباراة ولم يسجل أي هدف؛ ما أدى إلى فسخ عقده مع الفريق.

وعمد الفتح السعودي لكريم القدم إلى تجديد صفوفه هذا الموسم عبر إجراء تعاقدات عديدة، فاستقدم مدافع الثقبة صالح النشمي، وحسن الحبيب من نادي الحزم والشاب مرتضی الخضراوي (20 عاما) المنتقل من فريق مضر.