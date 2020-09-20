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الرئيسية | رياضة | غيابات عديدة عن تركيبة الدفاع الحسني أمام الرجاء

غيابات عديدة عن تركيبة الدفاع الحسني أمام الرجاء

غيابات عديدة عن تركيبة الدفاع الحسني أمام الرجاء
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأحد 20 شتنبر 2020 - 08:10

يحل الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم ضيفا على الرجاء الرياضي، الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب مؤجل الجولة الـ24 من مباريات الدوري الاحترافي.

وسيكون "الفريق الدكالي" خلال هذا اللقاء محروما من خدمات ستة لاعبين لأسباب مختلفة، ويتعلق الأمر بالمدافع مروان الهدهودي بسبب مشاكله مع إدارة الفريق بعد أن وقع في كشوفات الرجاء الرياضي، وبلال المكري ويوسف أكردوم بسبب الإصابة، وثلاثة لاعبين شبان لوجودهم رفقة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بالمعسكر الإعدادي بالمركز الرياضي محمد السادس بالمعمورة.

ويحتل الدفاع الجديدي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الاحترافي برصيد 35 نقطة، ويسعى رفقة المدرب جمال أمان الله إلى إنهاء الموسم ضمن فرق المقدمة، بينما يقام اللقاء ضد الرجاء بداية من الساعة التاسعة والنصف مساء، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

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