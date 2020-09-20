النصيري يتحدّى بايرن ميونخ في "السوبر الأوروبي"

هسبورت - حمزة اشتيوي

قال الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، إن الفريق "الأندلسي" يستعد بشكل جيد للمباراة المنتظرة أمام بايرن ميونيخ الألماني لحساب "السوبر" الأوروبي، مشددا على عدم التقليل من قيمة فريقه قبل اللقاء.

وأضاف النصيري، في حوار مع القناة الرسمية للنادي على "يوتيوب"، أن "المباراة ستكون صعبة، وسأواصل العمل بجهد من أجل تقديم الإضافة اللازمة ودعم الفريق من خلال تسجيل أكبر عدد من الأهداف"، مشددا على أن كل "شيء يأتي بالعمل".

وتابع مهاجم الفريق "الأندلسي" بأن "إشبيلية فريق كبير، وأنا سعيد جدًا بالدفاع عن ألوانه. أنا في حالة جيدة، لكنني مطالب بالاستمرار في العمل والاجتهاد، وأسعى إلى تسجيل الأهداف وعدم التوقف عن ذلك".

وأردف "الأسد الأطلسي" قائلا: "نواصل الاستعداد بشكل جيد، والأمور تبدو مثالية قبل المباراة، نتدرب بشكل جيد للغاية، لا نشعر بالخوف من مواجهة بايرن ميونيخ الفائز بدوري الأبطال، لديهم ليفاندوفسكي مهاجم جيد، ولدينا كل الإمكانيات للفوز".

وأعرب عن تمنيه أن يحقق فريقه الفوز "لأن هذا اللقب مهم بالنسبة لي، وسأكون سعيدا بالتتويج بلقبين خلال شهرين، سنعيش يوما رائعا في حال فوزنا باللقب، تنتظرنا مباراة صعبة للغاية، لكننا مستعدون لها".

واختتم الدولي المغربي كلامه بتوجيه الشكر إلى أنصار الفريق "الأندلسي"، قائلا: "شكرا على دعمكم لنا، ونتمنى أن يستمر هذا الدعم مع بداية الموسم حتى يُحقق الفريق مزيدا من الألقاب".

يُشار إلى أن إشبيلية توج هذا الموسم بلقب الاتحاد الأوروبي بعد فوزه في المباراة النهائية على إنتر ميلانو الإيطالي بثلاثة أهداف لهدفين، وتألق لافت للثلاثي المغربي ياسين بونو والمهاجمين النصيري ومنير الحدادي.