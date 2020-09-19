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كُتّاب وآراء
توتنهام الإنجليزي يضم اللاعب بيل من ريال مدريد
حسم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع لاعبه السابق غاريث بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.
وقال الويلزي بيل، ذو الـ31 عاما، "إنه أمر مذهل أن أعود"، وذلك بعد توقيعه عقد الإعارة لمدة عام واحد.
وكان غاريث بيل قد انضم إلى ريال مدريد قادما من توتنهام، في عام 2013، في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار)، وتوج مع ريال بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.
ولكن بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قرر اللاعب الويلزي الدولي العودة إلى توتنهام ليمثل الفريق خلال الموسم الجديد.
كذلك حسم توتنهام اليوم تعاقده مع المدافع الإسباني سيرخيو ريجيلون من ريال مدريد، وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، عقدا لمدة خمسة أعوام.
وقال جاريث بيل عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إلى كل مشجعي توتنهام، أنا عائد بعد غياب سبعة أعوام".
وقال بيل إنه لا يطيق انتظار المشاركة مع زملائه الجدد في توتنهام، مضيفا :"إنه أمر رائع أن أعود إلى النادي الذي صنعت فيه اسمي ولي فيه ذكريات رائعة".
وعن التعاقد مع ريجيلون، قال بيل إن جماهير توتنهام ستستمتع بأداء موهبة كبيرة، وأضاف: "هو لاعب شاب رائع. أدى بشكل رائع في العام الماضي مع فريق أشبيلية (بعقد إعارة)، وتوج بالدوري الأوروبي".