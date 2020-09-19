بوغاتشار يهدي الإمارات صدارة "طواف فرنسا"

هسبريس من الرباط

نجح السلوفيني تادي بوغاتشار في إهداء فريق الإمارات للدراجات للمحترفين، السبت، صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات، بعد فوزه بالمرحلة العشرين، ليقترب من حسم اللقب وتحقيق إنجاز تاريخي للدراجة الإماراتية.

وتمكن تادي بوغاتشار من قطع مسافة المرحلة قبل الأخيرة في 55.55 دقيقة، متفوقاً بفارق 1.21 دقيقة عن الهولندي توم دومولين، دراج فريق جامبو فيزما، الذي حل في المركز الثاني، متبوعا بالأسترالي ريتشي بورت، دراج فريق تريك سيغافريدو، الذي حل في المركز الثالث.

وبنتيجة اليوم، اعتلى بوغاتشار، البالغ من العمر 21 عاماً، صدارة التصنيف العام للطواف، مسجلاً 84 ساعة و26 دقيقة و33 ثانية، بفارق 59 ثانية عن مواطنه بريموز روغليتش، دراج جامبو فيزما، مما يقربه من تحقيق لقب الطواف قبل الجولة الأخيرة والختامية التي تقام الأحد.

وقال بوغاتشار: "أنا في حلم، لا أعرف ماذا أقول، لقد حلمنا بهذا منذ البداية ونجحنا، إنه أمر لا يصدق"، مضيفا: "كان حلمي مجرد المشاركة في طواف فرنسا، واليوم فزت به خلال المرحلة الأخيرة، حيث أجرينا استطلاعا على مسار المرحلة وعرفت كل منعطف وكل مكان يجب أن أرفع فيه من سرعتي".

وأورد المتحدث ذاته: "سمعت مديري عبر الراديو فقط في الجزء الأول من المرحلة، ولم أستطع سماع أي شيء خلال الصعود بسبب ضوضاء الجماهير، لكنني كنت أعرف جيدا هذا الجزء الخاص بالصعود لذلك ذهبت إلى النهاية".

يُشار إلى أن فريق الإمارات للدراجات فاز بأربع مراحل حتى الآن في طواف فرنسا، في أداء وُصف بالمذهل، قدمه دراجو الفريق منذ انطلاق الطواف في 29 من شهر غشت الماضي، حيث حقق النرويجي الكساندر كريستوف لقب المرحلة الأولى، فيما نال بوغاتشار لقب 3 مراحل.