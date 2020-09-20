نعيم وحنيش يؤزمان أوضاع نادي الكوكب المراكشي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

يعيش لاعبو فريق الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم وضعا ماليا متأزما ساهم بشكل كبير في توالي النتائج السلبية وتهديد ضمان "فارس النخيل" لمكانته في بطولة القسم الثاني، بعد التعادل المخيب في المباراة المؤجلة الأخيرة أمام الجمعية السلاوية.

وقال مصدر موثوق مقرب من لاعبي الكوكب المراكشي، في تواصل مع "هسبورت"، إن اللاعبين يعيشون وضعا مزريا بفعل عدم التزام المسؤولين بصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة، ومحاولتهم امتصاص غضب اللاعبين قبل كل مباراة بوعود لا يتم الوفاء بها.

وكشف المصدر ذاته أن عناصر الفريق فقدوا كل الثقة في مسؤولي الكوكب، وهددوا بمقاطعة مباريات حاسمة في بطولة القسم الثاني أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، كانت آخرها الخميس الماضي، حيث رفضوا السفر إلى الرباط قبل تدخل نعيم راضي الذي قدم وعودا جديدة لصرف جزء من المستحقات قبل المباراة المقبلة أمام شباب أطلس خنيفرة.

ويعيش الكوكب المراكشي صراعا كبيرا حول الرئاسة بين نعيم راضي، رئيس اللجنة المؤقتة الحالية، ورضوان حنيش، المترشح لرئاسة الفريق في الجمع العام المقبل، خلّف انقسام غير مسبوق بين منخرطي الفريق؛ إذ تم تحديد موعدين لعقد الجمع العام، الأول يوم 29 شتنبر الجاري من طرف لجنة تحضيرية منبثقة من بعض المنخرطين، والثاني يوم 30 من الشهر نفسه حددته اللجنة المؤقتة الحالية.

يشار إلى أن فريق الكوكب الرياضي المراكشي يحتل المركز 13 برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن شباب بنجرير المحتل للصف 15 المؤدي للنزول إلى بطولة القسم الوطني هواة.